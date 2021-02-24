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Мордашов обошел Потанина и стал богатейшим бизнесменом России

Ведомости

Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов возглавил список богатейших бизнесменов России. Суммарная стоимость принадлежащих ему и его семье активов составила $29,2 млрд, следует из данных Forbes Real Time, который отслеживает состояние миллиардеров из разных стран в реальном времени.

На данной позиции Мордашов обошел совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, до этого занимавшего первую строчку рейтинга среди российских бизнесменов. Стоимость его активов индекс оценивает в $28,8 млрд. Состояние Потанина снизилось после падения стоимости акций «Норникеля» на фоне новостей о приостановке деятельности рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления.

Третью строчку рейтинга занял совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием в $26,3 млрд. Далее в рейтинге фигурируют председатель правления газовой компании «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон ($24,3 млрд), генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов ($23,8 млрд) и другие.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на $1,37 млрд по итогам января.

Ранее по теме: Состояние богатейших россиян в январе увеличилось на $1,37 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных