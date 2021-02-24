Мордашов обошел Потанина и стал богатейшим бизнесменом России
Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов возглавил список богатейших бизнесменов России. Суммарная стоимость принадлежащих ему и его семье активов составила $29,2 млрд, следует из данных Forbes Real Time, который отслеживает состояние миллиардеров из разных стран в реальном времени.
На данной позиции Мордашов обошел совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, до этого занимавшего первую строчку рейтинга среди российских бизнесменов. Стоимость его активов индекс оценивает в $28,8 млрд. Состояние Потанина снизилось после падения стоимости акций «Норникеля» на фоне новостей о приостановке деятельности рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления.
Третью строчку рейтинга занял совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием в $26,3 млрд. Далее в рейтинге фигурируют председатель правления газовой компании «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон ($24,3 млрд), генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов ($23,8 млрд) и другие.
Ранее сообщалось, что совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на $1,37 млрд по итогам января.