Мордашов обошел Потанина и стал богатейшим бизнесменом России

Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов возглавил список богатейших бизнесменов России. Суммарная стоимость принадлежащих ему и его семье активов составила $29,2 млрд, следует из данных Forbes Real Time, который отслеживает состояние миллиардеров из разных стран в реальном времени.