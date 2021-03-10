На шельфе Баренцева моря обнаружены новые запасы нефти

Скважина находится примерно в 10 километрах к юго-западу от месторождения Skrugard и в 230 километрах к северо-западу от месторождения Hammerfest. «По предварительным оценкам, объем месторождения составляет от 65 до 100 млн баррелей нефтяного эквивалента. Новое открытие будет связано с центром разработки Johan Castberg», — заявили в Eni.