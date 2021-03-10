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На шельфе Баренцева моря обнаружены новые запасы нефти

Ведомости

Предприятие Vår Energi, почти на 70% принадлежащее итальянской нефтегазовой компании Eni и более чем на 30% — Hitec Vision, обнаружила новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря в Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба Eni.

Как уточнили в компании, эти запасы были найдены в рамках лицензии на добычу PL532 на участке Isflak. На 30% данная лицензии принадлежит Vår Energi, на 20% — Petoro AS, половина же — Equinor Energy.

Скважина находится примерно в 10 километрах к юго-западу от месторождения Skrugard и в 230 километрах к северо-западу от месторождения Hammerfest. «По предварительным оценкам, объем месторождения составляет от 65 до 100 млн баррелей нефтяного эквивалента. Новое открытие будет связано с центром разработки Johan Castberg», — заявили в Eni.

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Vår Energi владеет более чем 140 лицензиями на добычу нефти и газа на 35 месторождениях и работает на всем норвежском континентальном шельфе. Отмечается, что открытие Isflak подтверждает успешную стратегию компании по разведке в Баренцевом море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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