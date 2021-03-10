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Среднесуточная выручка предприятий торговли и услуг Москвы превысила 1 трлн рублей

Ведомости

Среднесуточная выручка предприятий торговли и услуг в Москве превысила 1 трлн руб. по итогам февраля, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Так, среднесуточная выручка предприятий торговли и услуг за февраль месяц превысила такую психологическую отметку в 1 трлн руб. в месяц. Это практически на 15% больше, чем годом ранее», — цитирует ТАСС Ефимова. По его словам, на показателях «безусловно, отразилось снятие чуть больше месяца назад большинства ограничений».

Он также отметил, что февральская среднесуточная выручка говорит о коррекции на инфляцию и о росте потребительской активности.

«Существенный рост мы наблюдаем, в первую очередь, в реализации непродовольственных товаров, где выручка предприятий, по полному кругу работающих в городе Москве, увеличилась на 30%», — отметил Ефимов.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со смягчением эпидемической обстановки столица готовится к организации фестивалей, в частности, Урбанистического форума. В этот же день он принял решение об отмене с 8 марта обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. На тот момент, по словам Собянина, заболеваемость снизилась в пять раз по сравнению с величинами конца 2020 г.

По данным оперштаба на 10 марта, в Москве за сутки зафиксировали 1116 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших за весь период пандемии в Москве составило 993 998. Общее число летальных исходов в столице — 15 547, выздоровели 914 626 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных