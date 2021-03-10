Экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году впервые превысил импорт
Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 г. впервые в новой истории страны превысил импорт, заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
«У нас в 2013 году импорт составлял $43 млрд, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на $29,8 млрд. Соответственно, у нас 2020 г. — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю», — цитирует ТАСС замминистра.
Ранее РБК со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза сообщил, что Россия в 2020 г. поставила на экспорт рекордные 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд. Больше всего продовольствия закупил Китай (13% всех поставок) затем следуют — Турция (10%) и Казахстан (7%). В то же время Турция оказалась лидером по потреблению российского зерна (9 млн т на $1,9 млрд).