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Экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году впервые превысил импорт

Ведомости

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 г. впервые в новой истории страны превысил импорт, заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«У нас в 2013 году импорт составлял $43 млрд, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на $29,8 млрд. Соответственно, у нас 2020 г. — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю», — цитирует ТАСС замминистра.

Ранее РБК со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза сообщил, что Россия в 2020 г. поставила на экспорт рекордные 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд. Больше всего продовольствия закупил Китай (13% всех поставок) затем следуют — Турция (10%) и Казахстан (7%). В то же время Турция оказалась лидером по потреблению российского зерна (9 млн т на $1,9 млрд).

Ранее по теме: Россия в 2020 году экспортировала рекордный объем продовольствия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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