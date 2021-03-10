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Глава «Росатома» оценил влияние пандемии на строительство АЭС «Аккую»

Ведомости

Пандемия коронавируса не повлияла на график строительства АЭС «Аккую», заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы не выпали из сроков и находимся и в этом году в рамках наших плановых показателей производственной программы, и в прошлом году ее выполнили», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС). По его словам, «Росатом» надеется получить строительную лицензию на четвертый блок АЭС до конца лета 2021 г.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган дали старт началу строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую». Глава турецкой республики отметил, что строительство четвертого энергоблока АЭС начнется в следующем, 2022 г.

«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков – 4,8 ГВт. Стоимость проекта, по оценкам «Росатома», составит около $20 млрд. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. Старт фактическому строительству АЭС в апреле 2018 г. дали Путин и Эрдоган. Тогда Путин выразил надежду, что проект будет завершен в 2023 г.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных