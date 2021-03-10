Глава «Росатома» оценил влияние пандемии на строительство АЭС «Аккую»
Пандемия коронавируса не повлияла на график строительства АЭС «Аккую», заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы не выпали из сроков и находимся и в этом году в рамках наших плановых показателей производственной программы, и в прошлом году ее выполнили», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС). По его словам, «Росатом» надеется получить строительную лицензию на четвертый блок АЭС до конца лета 2021 г.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган дали старт началу строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую». Глава турецкой республики отметил, что строительство четвертого энергоблока АЭС начнется в следующем, 2022 г.
«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков – 4,8 ГВт. Стоимость проекта, по оценкам «Росатома», составит около $20 млрд. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. Старт фактическому строительству АЭС в апреле 2018 г. дали Путин и Эрдоган. Тогда Путин выразил надежду, что проект будет завершен в 2023 г.