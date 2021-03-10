Глава «Росатома» оценил влияние пандемии на строительство АЭС «Аккую»

«Мы не выпали из сроков и находимся и в этом году в рамках наших плановых показателей производственной программы, и в прошлом году ее выполнили», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС). По его словам, «Росатом» надеется получить строительную лицензию на четвертый блок АЭС до конца лета 2021 г.