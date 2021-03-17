Трутнев пообещал запуск единого дальневосточного авиаперевозчика в течение месяца
Единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора» запустят в течение месяца, заявил полдпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДвФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.
«Сейчас нам надо холдинг создать. Но мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, что в течение месяца нам надо запускаться», — сказал Трутнев. Он добавил, что компания уже распределила по 5% акций между всеми дальневосточными регионами.
Необходимую дополнительную субсидию на текущую операционную деятельность «Авроры» до конца года Трутнев оценил в 3,5 млрд руб. «Эта цифра доложена председателю правительства. Он пока решение не озвучил», — добавил полпред президента в ДвФО.
В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В мае того же года стало известно, что на ее создание планируется потратить 30 млрд руб., при том, что на поддержку всей отрасли в кризис выделят 23 млрд руб., а в июне Минтранс допустил включение новых авиакомпаний в список системообразующих.
В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО. По задумке правительства, им должна была управлять авиакомпания «Аврора», принадлежавшая на тот момент «Аэрофлоту». В октябре Минпромторг сообщал, что рассчитывает запустить работу дальневосточного авиаперевозчика в 2022 г. В конце декабря правительство Сахалинской области получило контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора».
Сейчас «Аврора» летает только на иностранных судах: среднемагистральных Airbus 319 (10 шт.) и турбовинтовых региональных DHC-6 Twin Otter и Bombardier различных моделей (13 шт. вместимостью от 19 до 70 кресел). Планируется, что их место на дальневосточных маршрутах займет разрабатываемый легкий магистральный турбовинтовой самолет «Байкал». Он создается для замещения морально и физически устаревшего Ан-2.