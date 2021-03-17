Трутнев пообещал запуск единого дальневосточного авиаперевозчика в течение месяца

В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В мае того же года стало известно, что на ее создание планируется потратить 30 млрд руб., при том, что на поддержку всей отрасли в кризис выделят 23 млрд руб., а в июне Минтранс допустил включение новых авиакомпаний в список системообразующих.