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Трутнев пообещал запуск единого дальневосточного авиаперевозчика в течение месяца

Ведомости

Единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора» запустят в течение месяца, заявил полдпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДвФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Сейчас нам надо холдинг создать. Но мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, что в течение месяца нам надо запускаться», — сказал Трутнев. Он добавил, что компания уже распределила по 5% акций между всеми дальневосточными регионами.

Необходимую дополнительную субсидию на текущую операционную деятельность «Авроры» до конца года Трутнев оценил в 3,5 млрд руб. «Эта цифра доложена председателю правительства. Он пока решение не озвучил», — добавил полпред президента в ДвФО.

В январе 2020 г. президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В мае того же года стало известно, что на ее создание планируется потратить 30 млрд руб., при том, что на поддержку всей отрасли в кризис выделят 23 млрд руб., а в июне Минтранс допустил включение новых авиакомпаний в список системообразующих. 

В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО. По задумке правительства, им должна была управлять авиакомпания «Аврора», принадлежавшая на тот момент «Аэрофлоту». В октябре Минпромторг сообщал, что рассчитывает запустить работу дальневосточного авиаперевозчика в 2022 г. В конце декабря правительство Сахалинской области получило контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора».

Сейчас «Аврора» летает только на иностранных судах: среднемагистральных Airbus 319 (10 шт.) и турбовинтовых региональных DHC-6 Twin Otter и Bombardier различных моделей (13 шт. вместимостью от 19 до 70 кресел). Планируется, что их место на дальневосточных маршрутах займет разрабатываемый легкий магистральный турбовинтовой самолет «Байкал». Он создается для замещения морально и физически устаревшего Ан-2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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