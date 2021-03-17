Прокачку нефти по «Дружбе» приостановили до 21 марта
Прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» приостановили до 21 марта для проведения реверсный поставки партии азербайджанской нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.
«В соответствии с планом до 21 марта остановлена прокачка по южной ветке "Дружбы" по Белоруссии и Украине на Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) из-за реверсной поставки на Мозырь из нефтепровода Одесса — Броды партии азербайджанской нефти», — сказал он. «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзит сырья в Европу.
В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода «Дружба», повышенное содержание дихлорэтана. После сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием и прокачку сырья по «Дружбе». Восстановление объема поставок произошло в августе того же года после очистки трубопровода.