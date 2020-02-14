Белоруссия готова отбирать транзитную нефть из «Дружбы»
Белоруссия готова отбирать транзитную нефть из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко (его слова передает государственное агентство БелТА).
Межправительственное белорусско-российское соглашение предусматривает поставку 24 млн т нефти в год из России в Белоруссию или 2 млн т в месяц, напомнил Лукашенко. В январе, по его словам, поставили 500 000 т нефти. «Если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать», – предупредил Лукашенко.
Эту позицию Лукашенко также озвучил на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с президентом России Владимиром Путиным, отметил белорусский президент, добавив: «Я никого не шантажировал».
С 1 января 2020 г. российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию. Они не смогли заключить контракты с «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене. Белорусская сторона недовольна идущим в России налоговым маневром, в результате которого снижается экспортная пошлина, но растет налог на добычу полезных ископаемых. Россия поставляла белорусской стороне нефть без пошлины. Из-за налогового маневра и повышения мировых цен на сырье стоимость нефти для белорусских НПЗ вырастет более чем на $20 за 1 т, или на 5% к цене 2019 г., заявлял «Белнефтехим». Белорусской госкомпании удалось договориться лишь с «Русснефтью» и «Нефтисом» из группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. В январе они поставили на белорусские НПЗ 750 000 т сырья, в феврале поставят еще 450 000 т.
Поскольку Россия и Белоруссия до сих пор не согласовали условия поставки и транзита нефти в текущем году, теоретически правовая ответственность за отбор транзитной нефти в пользу белорусских НПЗ может быть не установлена, рассуждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В отсутствие договора Белоруссия не имеет как законных, так и моральных оснований для отбора нефти, однако в сложившихся условиях она выбирает достаточно провокационный, но относительно безопасный для себя шаг, считает он: «Если Лукашенко исполнит свое обещание, многое будет зависеть от отобранных объемов – полагаю, что Россия не захочет доводить ситуацию до того, когда нефть начнут недополучать потребители из Европы и в этом случае Россия как поставщик будут инициировать новые переговоры с Белорусской стороной для поиска компромисса».
Через Белоруссию в год прокачивается 70 млн т нефти – на республиканские заводы и транзитом в Европу («Белнефтехим» сообщал о прокачке 63 млн т в 2019 г. – «Ведомости»), рассказал Лукашенко: «И они [Россия] не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть». Также Белоруссия обсуждает с польскими партнерами возможность закупать нефть с реверсной поставкой из Гданьска по одной из веток «Дружбы», сказал Лукашенко.
«В Беларуси рассматривают вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы», – сказал Лукашенко. По его словам, в Гданьске Белоруссия может покупать сырье у Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и США. Как ранее объяснял Лукашенко, для этого нефть придется завозить в Польшу по морю, а транзит российской нефти при реверсной работе «Дружбы» снизится до 20 млн т в год.
«Гомельтранснефть Дружба» (оператор нефтепровода в Белоруссии) подтверждал, что обсуждает с Польшей механизмы реверсной прокачки нефти из Гданьска на Мозырский НПЗ.
«У Польши сегодня нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели – из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдет навстречу. Мы это обсуждаем», – говорил первый заместитель гендиректора, главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.
С начала года между Россией и Белоруссией нет договора, регулирующего условия транзита нефти, белорусский оператор в одностороннем порядке повысил на 6% тариф на прокачку, напоминает партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. Он предполагает, что стороны действуют в условиях некоей долгосрочной правовой неопределенности. Без долгосрочного контракта, закрепляющего за белорусским оператором обязанности по транзиту определенного объема нефти, последствия от такого шага (реверсная поставка с ограничением транзита) для Белоруссии, скорее всего, ограничатся политическими и, возможно, экономическими рисками, а не правовыми, предполагает Вериго.
«Ведомости» ожидают комментарии пресс-секретаря Путина ДмитрияПескова, представителей российского Минэнерго и «Белнефтехима». «Транзит нефти через Белоруссию идет в плановом порядке», – сказал представитель «Транснефти».