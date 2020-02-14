Белоруссия готова отбирать транзитную нефть из «Дружбы»

Поскольку Россия и Белоруссия до сих пор не согласовали условия поставки и транзита нефти в текущем году, теоретически правовая ответственность за отбор транзитной нефти в пользу белорусских НПЗ может быть не установлена, рассуждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В отсутствие договора Белоруссия не имеет как законных, так и моральных оснований для отбора нефти, однако в сложившихся условиях она выбирает достаточно провокационный, но относительно безопасный для себя шаг, считает он: «Если Лукашенко исполнит свое обещание, многое будет зависеть от отобранных объемов – полагаю, что Россия не захочет доводить ситуацию до того, когда нефть начнут недополучать потребители из Европы и в этом случае Россия как поставщик будут инициировать новые переговоры с Белорусской стороной для поиска компромисса».