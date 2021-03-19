Жители городов-миллионников стали больше москвичей тратить на поддельный люкс
По итогам прошлого года объем российского рынка контрафактной люксовой одежды, обуви и аксессуаров снизился на 12% до 248 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Жители крупных городов России в 2020 г. впервые обогнали москвичей по уровню трат на поддельные люксовые вещи. По данным аналитиков, в прошлом году средний чек на фальшивый люкс в городах-миллионниках составил 5,7 тыс. руб., в Москве – 5,2 тыс. руб., в 2019 году – 2,8 тыс. и 4 тыс. руб. соответственно.
Чаще всего россияне покупают поддельную одежду – 32%, обувь – 17%, сумки – 15%, парфюмерию – 12%. Средняя стоимость подделок – не более 10 тыс. руб.
По мнению аналитиков, падение спроса на фальшивый люкс вызвано падением интереса покупателей в целом к fashion-сегменту. По данным Fashion Consulting Group (FCG), рынок легальных люксовых вещей в прошлом году сократился на 15% в годовом выражении и составил 233,6 млрд руб. За этот период разница между рынками легального и нелегального люкса составила 14,4 млрд руб. – в два раза меньше, чем в 2019 г.