Жители городов-миллионников стали больше москвичей тратить на поддельный люкс

По мнению аналитиков, падение спроса на фальшивый люкс вызвано падением интереса покупателей в целом к fashion-сегменту. По данным Fashion Consulting Group (FCG), рынок легальных люксовых вещей в прошлом году сократился на 15% в годовом выражении и составил 233,6 млрд руб. За этот период разница между рынками легального и нелегального люкса составила 14,4 млрд руб. – в два раза меньше, чем в 2019 г.