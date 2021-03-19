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Жители городов-миллионников стали больше москвичей тратить на поддельный люкс

Ведомости

По итогам прошлого года объем российского рынка контрафактной люксовой одежды, обуви и аксессуаров снизился на 12% до 248 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

Жители крупных городов России в 2020 г. впервые обогнали москвичей по уровню трат на поддельные люксовые вещи. По данным аналитиков, в прошлом году средний чек на фальшивый люкс в городах-миллионниках составил 5,7 тыс. руб., в Москве – 5,2 тыс. руб., в 2019 году – 2,8 тыс. и 4 тыс. руб. соответственно.

Чаще всего россияне покупают поддельную одежду – 32%, обувь – 17%, сумки – 15%, парфюмерию – 12%. Средняя стоимость подделок – не более 10 тыс. руб.

По мнению аналитиков, падение спроса на фальшивый люкс вызвано падением интереса покупателей в целом к fashion-сегменту. По данным Fashion Consulting Group (FCG), рынок легальных люксовых вещей в прошлом году сократился на 15% в годовом выражении и составил 233,6 млрд руб. За этот период разница между рынками легального и нелегального люкса составила 14,4 млрд руб. – в два раза меньше, чем в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных