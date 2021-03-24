Warner Music Group купила выпускающий Моргенштерна лейбл

Генеральным продюсером Atlantic Records Russia станет Бахтияр Алиев (Bahh Tee), «стратегическое» руководство, как отмечает компания, обеспечит генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов. А Эмин Агаларов (EMIN), основавший Zhara Records вместе с Алиевым менее трех лет назад, «сосредоточится на своих собственных бизнес-проектах и останется одним из ведущих артистов Atlantic Records Russia».