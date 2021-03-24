Warner Music Group купила выпускающий Моргенштерна лейбл
Компания Warner Music Group приобрела российский лейбл Zhara Music, сообщает пресс-служба компании. Он будет переименован в Atlantic Records Russia, став подразделением одноименной американской звукозаписывающей компании.
«Warner Music Group сегодня объявила о приобретении ведущего инди-лейбла Zhara Music. В результате сделки лейбл будет переименован, чтобы продолжить свою успешную деятельность как Atlantic Records Russia», — сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки не раскрывается.
Генеральным продюсером Atlantic Records Russia станет Бахтияр Алиев (Bahh Tee), «стратегическое» руководство, как отмечает компания, обеспечит генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов. А Эмин Агаларов (EMIN), основавший Zhara Records вместе с Алиевым менее трех лет назад, «сосредоточится на своих собственных бизнес-проектах и останется одним из ведущих артистов Atlantic Records Russia».
Состав лейбла, в числе прочих, включает в себя исполнителей Slawa Marlow, Моргенштерн, ЛСП и HammAli&Navai.