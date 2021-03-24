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Warner Music Group купила выпускающий Моргенштерна лейбл

Ведомости

Компания Warner Music Group приобрела российский лейбл Zhara Music, сообщает пресс-служба компании. Он будет переименован в Atlantic Records Russia, став подразделением одноименной американской звукозаписывающей компании.

«Warner Music Group сегодня объявила о приобретении ведущего инди-лейбла Zhara Music. В результате сделки лейбл будет переименован, чтобы продолжить свою успешную деятельность как Atlantic Records Russia», — сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки не раскрывается.

Генеральным продюсером Atlantic Records Russia станет Бахтияр Алиев (Bahh Tee), «стратегическое» руководство, как отмечает компания, обеспечит генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов. А Эмин Агаларов (EMIN), основавший Zhara Records вместе с Алиевым менее трех лет назад, «сосредоточится на своих собственных бизнес-проектах и останется одним из ведущих артистов Atlantic Records Russia».

Состав лейбла, в числе прочих, включает в себя исполнителей Slawa Marlow, Моргенштерн, ЛСП и HammAli&Navai.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных