«Интеррос» предложил минимизировать дивиденды «Норникеля» за 2020 г.
Компания «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина предложила «Русалу» изменить дивидендную формулу «Норникеля» и минимизировать дивиденды компании за 2020 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой гендиректора «Интерроса» Сергея Батехина.
Действующая дивидендная формула «Норникеля» является частью соглашения акционеров, среди которых «Интеррос» (около 34% акций «Норникеля»), «Русал» (27,8%), Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций). Соглашение действует до 2023 г. и, согласно установленной формуле, «Норникель» должен перечислить около $3,5 млрд финальных дивидендов за 2020 г.
«Мы выступаем за более адекватную пропорцию между дивидендами и инвестициями в развитие компании», — сказал Батехин.
Необходимость снижения дивидендов «Интеррос» объясняет увеличением расходов на модернизацию мощностей «Норникеля» и стартом инвестиционного цикла долгосрочной программы развития компании до 2030 г. Согласно действующей дивидендной формуле «Норникелю» потребуется заимствовать на выплату дивидендов и поддерживание инвестпрограммы, подчеркнул гендиректор «Интерроса».
«Наше предложение платить от free cash flow (свободного денежного потока — прим. "Ведомостей"), то есть от реальных денег, которые зарабатывает компания, за минусом затрат на текущую деятельность и развитие, а не от бухгалтерского показателя EBITDA, не учитывающего капвложения», — добавил глава «Интерроса». Сейчас формула предполагает выплаты исходя из плавающей ставки, которая рассчитывается как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности.
По словам Батехина, именно таким образом рассчитывает дивиденды контролирующий «Русал» холдинг En+, а также большинство компаний горнодобывающей отрасли.
Оптимальными выплаты на будущее в «Интерросе» считают на уровне 50-60% free cash flow. «Норникель» сможет гарантировать рынку дивидендную доходность в 5-7% во время реализации 10-летней программы развития при стабильных или растущих ценах на основные металлы», — отметил Бахтехин. С 2015 г. «Норникель» перечислял акционерам в среднем около 60% EBITDA.
«Мы считаем, что вопрос о пересмотре условий акционерного соглашения не может быть рассмотрен в отрыве от анализа итогов работы действующего менеджмента "Норникеля". Управляющий партнер, в соответствии с соглашением, обладает всей полнотой власти и отвечает за решение всех операционных вопросов. Мы видим, что в течение последнего года "Норникель" столкнулся с рядом вызовов», — заявил представитель «Русала» в ответ на предложение «Интерроса».
Он добавил, что «Русал» реализует «большое количество инвестиционных проектов в Сибирском регионе, в которые за последние годы было вложено более $6 млрд, в значительной степени сформированных за счет дивидендов от "Норникеля".
Ранее «Русал» уже отклонял инициативу Владимира Потанина об ограничении годовых дивидендов «Норникеля» в $1 млрд. В июне 2020 г. компания выразила надежду, что в будущем обсуждение дивидендной политики будет проходить не публично, а через форматы, прописанные акционерным соглашением.
В середине июля «Русал» направил в совет директоров «Норникеля» предложение потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять менеджмент компании и перенести головной офис в Норильск. В «Русале» объясняли это решение чередой экологических катастроф на предприятиях «Норникеля» за последние несколько месяцев.
По данным Мосбиржи, акции «Норникеля» по состоянию на 15:50 мск 24 марта дешевеют на 3,97% до 21 356 руб. по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. Акции «Русала», в свою очередь, подешевели на 1,57% до 45 260 руб.