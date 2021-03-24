«Интеррос» предложил минимизировать дивиденды «Норникеля» за 2020 г.

«Мы считаем, что вопрос о пересмотре условий акционерного соглашения не может быть рассмотрен в отрыве от анализа итогов работы действующего менеджмента "Норникеля". Управляющий партнер, в соответствии с соглашением, обладает всей полнотой власти и отвечает за решение всех операционных вопросов. Мы видим, что в течение последнего года "Норникель" столкнулся с рядом вызовов», — заявил представитель «Русала» в ответ на предложение «Интерроса».