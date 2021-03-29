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Rusal продаст долю в медном активе Потанину за $570 млн

Ведомости

Компания UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, рассчитывает получить от «Норникеля» 14% акций Быстринского медного проекта, а затем продать их «Интерросу», принадлежащему главе «Норникеля» Владимиру Потанину, за $570 млн. Об этом говорится в сообщении UC Rusal.

Как следует из сообщения компании, сейчас 50,01% Быстринского проекта (ГРКБ) принадлежат «Норникелю», в котором UC Rusal, в свою очередь, через компанию Aktivium, является бенефициарным акционером (27,8%). «Интерросу» в ГРКБ принадлежат 36,66%, а китайскому фонду Hopu Investments — 13,33%. «Норникель» намерен выделить Быстринский проект в отдельную компанию (спин-офф), проведя ее листинг на Московской бирже, после чего Aktivium будет владеть 14% проекта.

«Предполагается, что Aktivium может продать целевые акции Обществу с ограниченной ответственностью “Холдинговая компания Интеррос” за вознаграждение приблизительно в 570 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе «Норникеля» заявили, что, с учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая общее собрание акционеров компании, «ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет». «Быстринский ГОК — отдельный актив, географически удаленный и практически не интегрированный в производственную цепочку «Норникеля», между двумя активами нет никаких существенных синергий», — объяснил Потанин необходимость выделения проекта.

Быстринский проект — это Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае. Это одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий на российском Дальнем Востоке с обогатительной фабрикой мощностью 10 млн. тонн руды в год. В 2020 г. проект произвел 63 тыс. тонн меди и 241 тыс. унций золота в концентратах и получил выручку в размере $1,004 млн. Быстринский проект находится в непосредственной близости от Китая — крупнейшего в мире потребителя меди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных