Rusal продаст долю в медном активе Потанину за $570 млн
Как следует из сообщения компании, сейчас 50,01% Быстринского проекта (ГРКБ) принадлежат «Норникелю», в котором UC Rusal, в свою очередь, через компанию Aktivium, является бенефициарным акционером (27,8%). «Интерросу» в ГРКБ принадлежат 36,66%, а китайскому фонду Hopu Investments — 13,33%. «Норникель» намерен выделить Быстринский проект в отдельную компанию (спин-офф), проведя ее листинг на Московской бирже, после чего Aktivium будет владеть 14% проекта.
«Предполагается, что Aktivium может продать целевые акции Обществу с ограниченной ответственностью “Холдинговая компания Интеррос” за вознаграждение приблизительно в 570 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе «Норникеля» заявили, что, с учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая общее собрание акционеров компании, «ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет». «Быстринский ГОК — отдельный актив, географически удаленный и практически не интегрированный в производственную цепочку «Норникеля», между двумя активами нет никаких существенных синергий», — объяснил Потанин необходимость выделения проекта.
Быстринский проект — это Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае. Это одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий на российском Дальнем Востоке с обогатительной фабрикой мощностью 10 млн. тонн руды в год. В 2020 г. проект произвел 63 тыс. тонн меди и 241 тыс. унций золота в концентратах и получил выручку в размере $1,004 млн. Быстринский проект находится в непосредственной близости от Китая — крупнейшего в мире потребителя меди.