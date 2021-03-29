Rusal продаст долю в медном активе Потанину за $570 млн

Быстринский проект — это Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае. Это одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий на российском Дальнем Востоке с обогатительной фабрикой мощностью 10 млн. тонн руды в год. В 2020 г. проект произвел 63 тыс. тонн меди и 241 тыс. унций золота в концентратах и получил выручку в размере $1,004 млн. Быстринский проект находится в непосредственной близости от Китая — крупнейшего в мире потребителя меди.