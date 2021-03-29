Мишустин переназначил Белозерова главой РЖД
Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова генеральным директором РЖД. Распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.
«Олег Белозеров назначен генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД»», — говорится в сообщении на сайте.
Срок действия полномочий Белозерова составит пять лет. Он занимает пост руководителя РЖД с 2015 года.
До этого Белозеров занимал пост первого заместителя министра транспорта России.