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Производители предупредили о росте цен на молоко из-за экосбора

Ведомости

Молоко может подорожать на 10-15% из-за экосбора для производителей, которые не перерабатывают упаковку своих товаров, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме говорится, что, согласно новой Концепции расширенной ответственности производителей за утилизацию тары, с 1 января 2022 г. компании должны будут утилизировать 100% упаковки своих товаров. Компании, которые не смогут этого делать, должны будут платить экосбор по двойному тарифу. Сейчас экосбор составляет 1,4% от себестоимости литра молока, с 2022 г. он увеличится до 3,5%.

На практике собрать и переработать всю упаковку невозможно, потому что в России не развита инфраструктура для раздельного сбора мусора, утверждают в РСПП. Часть упаковки, например из бумаги, можно размокнуть, и она не будет подлежать переработке. В РСПП предложили снизить норматив по переработке упаковки до 35% и постепенно повышать его. По мнению союза, экосбор за 100% упаковки должны платить компании, которые вообще ее не перерабатывают.

Субсидия государства на повышение продуктивности в молочном скотоводстве будет в два раза ниже, чем расходы компаний на экосбор. В 2020 г. на субсидии было выделено 9,4 млрд руб., а затраты на экосбор могут составить 19,2 млрд руб. В пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко сообщили, что новый механизм «не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки». С 2022 г. производители должны будут утилизировать всю упаковку, выпущенную на рынок.

«Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан», — отметили в пресс-службе. По оценкам экспертов и Минэкономразвития, новый подход не приведет к росту цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных