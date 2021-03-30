Производители предупредили о росте цен на молоко из-за экосбора

На практике собрать и переработать всю упаковку невозможно, потому что в России не развита инфраструктура для раздельного сбора мусора, утверждают в РСПП. Часть упаковки, например из бумаги, можно размокнуть, и она не будет подлежать переработке. В РСПП предложили снизить норматив по переработке упаковки до 35% и постепенно повышать его. По мнению союза, экосбор за 100% упаковки должны платить компании, которые вообще ее не перерабатывают.