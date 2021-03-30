Производители предупредили о росте цен на молоко из-за экосбора
Молоко может подорожать на 10-15% из-за экосбора для производителей, которые не перерабатывают упаковку своих товаров, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) премьер-министру Михаилу Мишустину.
В письме говорится, что, согласно новой Концепции расширенной ответственности производителей за утилизацию тары, с 1 января 2022 г. компании должны будут утилизировать 100% упаковки своих товаров. Компании, которые не смогут этого делать, должны будут платить экосбор по двойному тарифу. Сейчас экосбор составляет 1,4% от себестоимости литра молока, с 2022 г. он увеличится до 3,5%.
На практике собрать и переработать всю упаковку невозможно, потому что в России не развита инфраструктура для раздельного сбора мусора, утверждают в РСПП. Часть упаковки, например из бумаги, можно размокнуть, и она не будет подлежать переработке. В РСПП предложили снизить норматив по переработке упаковки до 35% и постепенно повышать его. По мнению союза, экосбор за 100% упаковки должны платить компании, которые вообще ее не перерабатывают.
Субсидия государства на повышение продуктивности в молочном скотоводстве будет в два раза ниже, чем расходы компаний на экосбор. В 2020 г. на субсидии было выделено 9,4 млрд руб., а затраты на экосбор могут составить 19,2 млрд руб. В пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко сообщили, что новый механизм «не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки». С 2022 г. производители должны будут утилизировать всю упаковку, выпущенную на рынок.
«Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан», — отметили в пресс-службе. По оценкам экспертов и Минэкономразвития, новый подход не приведет к росту цен.