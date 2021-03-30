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Apple разрешила сервисам в России официально ремонтировать свою технику

Ведомости

Компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRP) по всему миру. С этой недели компании из России, а также еще около 40 стран смогут официально подавать заявки на участие в программе по ремонту техники, говорится в сообщении компании.

В компании пояснили, что участники программы могут закупать оригинальные запчасти и инструменты для ремонта техники по той же цене, что и авторизованные поставщики услуг (Apple Authorized Service Providers) и магазины Apple. Также они получат бесплатный доступ к обучению, руководству по ремонту и диагностике гаджетов.

Чтобы присоединиться к программе, сервисный центр должен содержать сертифицированного Apple техника для ремонта устройств. Подключение к программе бесплатное. Кроме оригинальных запчастей, компания обещает предоставить участникам программы инструменты, руководства, средства диагностики и бесплатное обучение. К концу года планируется расширить доступ к программе IRP для более 200 стран.

Программа IRP действует с 2019 г. и в прошлом году была расширена на Канаду и страны Европы. Сейчас в ней состоят более 1500 сервисов по ремонту техники из этих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных