Apple разрешила сервисам в России официально ремонтировать свою технику
Компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRP) по всему миру. С этой недели компании из России, а также еще около 40 стран смогут официально подавать заявки на участие в программе по ремонту техники, говорится в сообщении компании.
В компании пояснили, что участники программы могут закупать оригинальные запчасти и инструменты для ремонта техники по той же цене, что и авторизованные поставщики услуг (Apple Authorized Service Providers) и магазины Apple. Также они получат бесплатный доступ к обучению, руководству по ремонту и диагностике гаджетов.
Чтобы присоединиться к программе, сервисный центр должен содержать сертифицированного Apple техника для ремонта устройств. Подключение к программе бесплатное. Кроме оригинальных запчастей, компания обещает предоставить участникам программы инструменты, руководства, средства диагностики и бесплатное обучение. К концу года планируется расширить доступ к программе IRP для более 200 стран.
Программа IRP действует с 2019 г. и в прошлом году была расширена на Канаду и страны Европы. Сейчас в ней состоят более 1500 сервисов по ремонту техники из этих стран.