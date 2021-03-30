Nike потребовала запретить продажу «сатанинских» кроссовок для Lil Nas X

Продажа кроссовок была приурочена к выходу клипа Lil Nas X на песню Montero, в котором музыкант опускается в ад и встречается с сатаной. Видео вызвало споры в соцсетях — рэпера обвинили в оскорблении чувств верующих. Кроссовки созданы на основе одной из самых популярных моделей Nike Air Max'97 и выпущены ограниченной серией в 666 пар. В каждой паре пузырёк воздуха наполнен 60 кубическими сантиметрами красных чернил с добавлением одной капли человеческой крови, по словам создателей серии, их собственной. Серия, в которой пара продавалась за $1018 за пару, вызвала ажиотажный спрос и сейчас, по данным сайта, распродана. Одновременно она спровоцировала критику со стороны американской консервативной общественности, призвавшей к бойкоту продукции Nike.