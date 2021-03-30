Nike потребовала запретить продажу «сатанинских» кроссовок для Lil Nas X
Nike подала в суд Восточного округа Нью-Йорка иск на компанию MSCHF, которая вместе с рэпером Lil Nas X выпустила «сатанинские кроссовки» с каплей человеческой крови и пентаграммами. В компании заявили, что не имеют к разработке обуви никакого отношения.
Продажа кроссовок была приурочена к выходу клипа Lil Nas X на песню Montero, в котором музыкант опускается в ад и встречается с сатаной. Видео вызвало споры в соцсетях — рэпера обвинили в оскорблении чувств верующих. Кроссовки созданы на основе одной из самых популярных моделей Nike Air Max'97 и выпущены ограниченной серией в 666 пар. В каждой паре пузырёк воздуха наполнен 60 кубическими сантиметрами красных чернил с добавлением одной капли человеческой крови, по словам создателей серии, их собственной. Серия, в которой пара продавалась за $1018 за пару, вызвала ажиотажный спрос и сейчас, по данным сайта, распродана. Одновременно она спровоцировала критику со стороны американской консервативной общественности, призвавшей к бойкоту продукции Nike.
«MSCHF и их неправомерно созданная "Сатанинская обувь" могут посеять непонимание и создать ошибочные ассоциации между продуктами MSCHF и Nike. Это было сделано без одобрения или разрешения Nike, и Nike никоим образом не связана с этим проектом. Nike пострадала, продолжает страдать и/или, вероятно, понесет ущерб своим товарным знаком, деловой репутацией, который деньги не могут компенсировать», — объясняет в иске компания. Nike уже публично объявляла, что не имеет отношения к «Сатанинской обуви».
«Nike имеет право на судебный запрет, ограничивающий деятельность MSCHF использовать заявленные знаки Nike и/или любые сходные до степени смешения знаки в связи с MSCHF и продвижением, маркетингом, предложением продать или продажей любой продукции MSCHF», — говорится в иске компании.
В декабре 2019 г. MSCHF сделали «кроссовки Иисуса» с распятием и святой водой в подошве.