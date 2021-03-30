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Nike потребовала запретить продажу «сатанинских» кроссовок для Lil Nas X

Ведомости

Nike подала в суд Восточного округа Нью-Йорка иск на компанию MSCHF, которая вместе с рэпером Lil Nas X выпустила «сатанинские кроссовки» с каплей человеческой крови и пентаграммами. В компании заявили, что не имеют к разработке обуви никакого отношения.

Продажа кроссовок была приурочена к выходу клипа Lil Nas X на песню Montero, в котором музыкант опускается в ад и встречается с сатаной. Видео вызвало споры в соцсетях — рэпера обвинили в оскорблении чувств верующих. Кроссовки созданы на основе одной из самых популярных моделей Nike Air Max'97 и выпущены ограниченной серией в 666 пар. В каждой паре пузырёк воздуха наполнен 60 кубическими сантиметрами красных чернил с добавлением одной капли человеческой крови, по словам создателей серии, их собственной. Серия, в которой пара продавалась за $1018 за пару, вызвала ажиотажный спрос и сейчас, по данным сайта, распродана. Одновременно она спровоцировала критику со стороны американской консервативной общественности, призвавшей к бойкоту продукции Nike.

«MSCHF и их неправомерно созданная "Сатанинская обувь" могут посеять непонимание и создать ошибочные ассоциации между продуктами MSCHF и Nike. Это было сделано без одобрения или разрешения Nike, и Nike никоим образом не связана с этим проектом. Nike пострадала, продолжает страдать и/или, вероятно, понесет ущерб своим товарным знаком, деловой репутацией, который деньги не могут компенсировать», — объясняет в иске компания. Nike уже публично объявляла, что не имеет отношения к «Сатанинской обуви».

«Nike имеет право на судебный запрет, ограничивающий деятельность MSCHF использовать заявленные знаки Nike и/или любые сходные до степени смешения знаки в связи с MSCHF и продвижением, маркетингом, предложением продать или продажей любой продукции MSCHF», — говорится в иске компании.

В декабре 2019 г. MSCHF сделали «кроссовки Иисуса» с распятием и святой водой в подошве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных