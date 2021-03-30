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Суд утвердил взыскание с производителя игрушек 180 тыс. рублей в пользу ГАЗа

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании с международной торговой компании «Алиса», специализирующейся на производстве игрушек, 180 тыс. руб. в пользу автопроизводителя «ГАЗ», следует из картотеки арбитражных дел. Основным акционером группы «ГАЗ» является холдинг «Русские машины», входящий в «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

С иском против «Алисы» «ГАЗ» обратился в июне прошлого года. Основанием для этого послужило использование первой товарных знаков «ГАЗ», «ГАЗ/Бегущий олень», «Тигр» и «Волга» при создании и продаже моделей машинок.

Суд сделал вывод, что использование «Алисой» результатов интеллектуальной деятельности «ГАЗ» могло привести к тому, что потребители подумают, будто эти игрушки связаны с автопроизводителем. Вследствие этого требование связанной с Дерипаской компании о компенсации в 180 тыс. руб. было удовлетворено.

«Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами», — следует из решения Арбитражного суда Москвы.

В итоге «Алиса» не согласилась с данным решением. В феврале этого года компания обратилась в вышестоящую инстанцию с апелляционной жалобой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных