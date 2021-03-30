Суд утвердил взыскание с производителя игрушек 180 тыс. рублей в пользу ГАЗа

Суд сделал вывод, что использование «Алисой» результатов интеллектуальной деятельности «ГАЗ» могло привести к тому, что потребители подумают, будто эти игрушки связаны с автопроизводителем. Вследствие этого требование связанной с Дерипаской компании о компенсации в 180 тыс. руб. было удовлетворено.