Суд утвердил взыскание с производителя игрушек 180 тыс. рублей в пользу ГАЗа
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании с международной торговой компании «Алиса», специализирующейся на производстве игрушек, 180 тыс. руб. в пользу автопроизводителя «ГАЗ», следует из картотеки арбитражных дел. Основным акционером группы «ГАЗ» является холдинг «Русские машины», входящий в «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
С иском против «Алисы» «ГАЗ» обратился в июне прошлого года. Основанием для этого послужило использование первой товарных знаков «ГАЗ», «ГАЗ/Бегущий олень», «Тигр» и «Волга» при создании и продаже моделей машинок.
Суд сделал вывод, что использование «Алисой» результатов интеллектуальной деятельности «ГАЗ» могло привести к тому, что потребители подумают, будто эти игрушки связаны с автопроизводителем. Вследствие этого требование связанной с Дерипаской компании о компенсации в 180 тыс. руб. было удовлетворено.
«Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами», — следует из решения Арбитражного суда Москвы.
В итоге «Алиса» не согласилась с данным решением. В феврале этого года компания обратилась в вышестоящую инстанцию с апелляционной жалобой.