Пачка сигарет в России c апреля не может стоить меньше 108 рублей

В октябре прошлого года Совет Федерации одобрил закон, который с 2021 г. увеличивает ставки акцизов на сигареты и прочую табачную продукцию в России на 20%. В течение года налоговая ставка на сигареты и папиросы будет действовать в размере 2359 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук. Ставка акциза на любой табак составит 3806 руб. за кг, на сигары и электронные сигареты — 258 руб. и 60 руб. за штуку соответственно.