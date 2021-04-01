Пачка сигарет в России c апреля не может стоить меньше 108 рублей
Минимальная цена за пачку сигарет в России с 1 апреля составит 108 руб. Такой закон подписал в декабре президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС.
Минимальную цену на табак будет устанавливать Минсельхоз. Показатель рассчитывается на основе минимальной ставки акциза на одну упаковку товара, НДС и повышающего коэффициента. Правило не распространяется на сигареты, введенные в оборот до 1 апреля 2021 г. До 1 июля такой товар можно будет продавать по цене ниже минимальной.
28 января в России вступили в силу поправки в закон об охране здоровья людей от воздействия табачного дыма. Согласно закону, россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкость для электронных сигарет.
В октябре прошлого года Совет Федерации одобрил закон, который с 2021 г. увеличивает ставки акцизов на сигареты и прочую табачную продукцию в России на 20%. В течение года налоговая ставка на сигареты и папиросы будет действовать в размере 2359 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук. Ставка акциза на любой табак составит 3806 руб. за кг, на сигары и электронные сигареты — 258 руб. и 60 руб. за штуку соответственно.