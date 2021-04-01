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Пачка сигарет в России c апреля не может стоить меньше 108 рублей

Ведомости

Минимальная цена за пачку сигарет в России с 1 апреля составит 108 руб. Такой закон подписал в декабре президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Минимальную цену на табак будет устанавливать Минсельхоз. Показатель рассчитывается на основе минимальной ставки акциза на одну упаковку товара, НДС и повышающего коэффициента. Правило не распространяется на сигареты, введенные в оборот до 1 апреля 2021 г. До 1 июля такой товар можно будет продавать по цене ниже минимальной.  

28 января в России вступили в силу поправки в закон об охране здоровья людей от воздействия табачного дыма. Согласно закону, россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкость для электронных сигарет.

В октябре прошлого года Совет Федерации одобрил закон, который с 2021 г. увеличивает ставки акцизов на сигареты и прочую табачную продукцию в России на 20%. В течение года налоговая ставка на сигареты и папиросы будет действовать в размере 2359 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук. Ставка акциза на любой табак составит 3806 руб. за кг, на сигары и электронные сигареты — 258 руб. и 60 руб. за штуку соответственно. 

Ранее по теме: В России запретили продавать табачные стики и кальяны в интернете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных