Компания-оператор оценила готовность «Северного потока — 2»
Готовность газопровода «Северный поток — 2» по состоянию на 31 марта составляет 95%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода», — сказали в компании.
1 апреля Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии отклонило протест экологических организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU против разрешения немецким регулятором прокладки «Северного потока — 2» в экономической зоне страны.
Прокладываемый по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток – 2» проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Точкой входа газопровода в море станет район Усть-Луги Ленинградской области, а выйдет он на берег в ФРГ в районе Грайфсвальда (недалеко от точки выхода действующего газопровода «Северный поток»).
Оператором проекта является учрежденная «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG, в финансировании также участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. В 2017-м весть проект оценивался в 9,5 млрд евро, из них, по оценкам российского Института национальной энергетики, уже вложено более 5 млрд евро. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершить проект изначально планировалось в конце прошлого года. Проект призван увеличить объем поставок российского газа в Европу и снизить зависимость от транзита через территорию Украины.