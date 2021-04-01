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Компания-оператор оценила готовность «Северного потока — 2»

Ведомости

Готовность газопровода «Северный поток — 2» по состоянию на 31 марта составляет 95%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода», — сказали в компании.

1 апреля Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии отклонило протест экологических организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU против разрешения немецким регулятором прокладки «Северного потока — 2» в экономической зоне страны.

Прокладываемый по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток – 2» проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Точкой входа газопровода в море станет район Усть-Луги Ленинградской области, а выйдет он на берег в ФРГ в районе Грайфсвальда (недалеко от точки выхода действующего газопровода «Северный поток»).

Оператором проекта является учрежденная «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG, в финансировании также участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. В 2017-м весть проект оценивался в 9,5 млрд евро, из них, по оценкам российского Института национальной энергетики, уже вложено более 5 млрд евро. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершить проект изначально планировалось в конце прошлого года. Проект призван увеличить объем поставок российского газа в Европу и снизить зависимость от транзита через территорию Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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