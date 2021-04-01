Оборот российского бизнеса в начале года превысил допандемийный уровень
Оборот российских компаний в первые два месяца текущего года составил 34,7 трлн руб., что на 10,1% больше, чем в аналогичный период 2020 г., то есть до наступления пандемии коронавируса, говорится в имеющемся в распоряжении «Ведомостей» исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В январе оборот малых, средних и крупных организаций увеличился в годовом выражении на 6,7%, составив 16,7 трлн руб. В феврале рост был в два раза больше — 13,6%, до 18 трлн руб.
Лидерами по увеличению оборота стали компании, работающие в сфере персональных услуг — парикмахерские, салоны красоты, сауны и прочее. Они заработали 61,2 млрд руб., что на 64,7% больше, чем год назад. На втором месте оказались представители сферы культуры, спорта и развлечений, их оборот вырос на 47%, до 79 млрд руб. В топ-5 вошли также компании из области здравоохранения и социальных услуг (+ 30,5%, до 564 млрд руб.), профессиональной и научной деятельности (+29,3%, до 774,7 млрд руб.), информации и связи (+25,9%, до 790,4 млрд руб.).
В целом оживление деловой активности наблюдалось в 71 из 85 регионов России. Самая высокая положительная динамика была зафиксирована в Дагестане, компании которого увеличили оборот на 66,4%, до 159,6 млрд руб. Отмечается, что наибольший вклад в это внесли предприятия сферы здравоохранения и социальных услуг, нарастившие выручку более чем в два раза.
Далее следует Республика Алтай с увеличением оборота на 31,3%, до 18,5 млрд руб., и Тамбовская область с повышением на 29,9%, до 124,2 млрд руб. благодаря объемам выручки торговых предприятий, обрабатывающих производств и сельского хозяйства. В пятерку лидеров попали также Ставропольский край (+25,2%, до 265,3 млрд руб.) и Карелия (+ 23,67%, до 103,3 млрд руб.), где двукратно увеличилась выручка предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.
Почти нулевую динамику продемонстрировала Чувашия, а еще в 13 регионах страны обороты бизнеса, вопреки общей динамике, упали. Сильнее всего — в Нижегородской области, на 22,4%, до 540,2 млрд руб. Еще на 14% и 11,3% — до 283,8 млрд руб. и 221,6 млрд руб. соответственно — сократились обороты в Волгоградской и Сахалинской областях.