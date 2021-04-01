Оборот российского бизнеса в начале года превысил допандемийный уровень

Лидерами по увеличению оборота стали компании, работающие в сфере персональных услуг — парикмахерские, салоны красоты, сауны и прочее. Они заработали 61,2 млрд руб., что на 64,7% больше, чем год назад. На втором месте оказались представители сферы культуры, спорта и развлечений, их оборот вырос на 47%, до 79 млрд руб. В топ-5 вошли также компании из области здравоохранения и социальных услуг (+ 30,5%, до 564 млрд руб.), профессиональной и научной деятельности (+29,3%, до 774,7 млрд руб.), информации и связи (+25,9%, до 790,4 млрд руб.).