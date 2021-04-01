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Титов предложил распространить кредиты под 3% на все сферы бизнеса

Ведомости

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил распространить программу кредитования для бизнеса под 3% годовых на другие сферы, а не только на самые пострадавшие во время пандемии. Предложение прозвучало на встрече с представителями бизнеса в Иркутской области.

«Программа 3% недостаточно (по данным аппарата омбудсмена) востребована, хорошо бы отойти от истории с ОКВЭД (коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности)», — цитирует ТАСС Титова. По его словам, вместо принципа ОКВЭД необходимо использовать принцип падения выручки на 30% и более независимо от отрасли.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей – «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд руб. Главное отличие новой программы от «ФОТ 2.0», действие которой заканчивается 1 апреля, — ставка льготного кредита, которая теперь будет не 2%, а 3%. 

Ранее по теме: Правительство утвердило новую программу льготного кредитования бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных