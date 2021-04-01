Титов предложил распространить кредиты под 3% на все сферы бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил распространить программу кредитования для бизнеса под 3% годовых на другие сферы, а не только на самые пострадавшие во время пандемии. Предложение прозвучало на встрече с представителями бизнеса в Иркутской области.
«Программа 3% недостаточно (по данным аппарата омбудсмена) востребована, хорошо бы отойти от истории с ОКВЭД (коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности)», — цитирует ТАСС Титова. По его словам, вместо принципа ОКВЭД необходимо использовать принцип падения выручки на 30% и более независимо от отрасли.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей – «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд руб. Главное отличие новой программы от «ФОТ 2.0», действие которой заканчивается 1 апреля, — ставка льготного кредита, которая теперь будет не 2%, а 3%.