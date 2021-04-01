Титов предложил распространить кредиты под 3% на все сферы бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил распространить программу кредитования для бизнеса под 3% годовых на другие сферы, а не только на самые пострадавшие во время пандемии. Предложение прозвучало на встрече с представителями бизнеса в Иркутской области.