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Власти Египта заявили о намерении владельца судна Ever Given выплатить компенсацию

Ведомости

Владелец судна Ever Given намерен выплатить компенсацию за инцидент, произошедший в конце марта в Суэцком канале. Об этом сообщил «РИА Новости» советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

«Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения», — заявил советник, отвечая на вопрос о том, планирует ли Египет обращаться в суд. 

Мамиш уточнил, что компенсации владельцам судов, стоявших в «пробке» из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа ранее оценивал ущерб от блокировки в $1 млрд. 

Итоговую сумму ущерба подсчитают в ходе расследования инцидента, которое началось в среду, 31 марта. В состав комиссии вошли специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям.

23 марта следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы контейнеровоз Ever Given во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии.

В итоге в заторе оказались более 450 судов. Для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля. 29 марта навигация по Суэцкому каналу возобновилась.

Ранее по теме: Власти Египта обвинили капитана Ever Given в перекрытии Суэцкого канала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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