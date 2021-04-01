Власти Египта заявили о намерении владельца судна Ever Given выплатить компенсацию
Владелец судна Ever Given намерен выплатить компенсацию за инцидент, произошедший в конце марта в Суэцком канале. Об этом сообщил «РИА Новости» советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
«Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения», — заявил советник, отвечая на вопрос о том, планирует ли Египет обращаться в суд.
Мамиш уточнил, что компенсации владельцам судов, стоявших в «пробке» из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа ранее оценивал ущерб от блокировки в $1 млрд.
Итоговую сумму ущерба подсчитают в ходе расследования инцидента, которое началось в среду, 31 марта. В состав комиссии вошли специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям.
23 марта следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы контейнеровоз Ever Given во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии.
В итоге в заторе оказались более 450 судов. Для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля. 29 марта навигация по Суэцкому каналу возобновилась.