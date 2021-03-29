Власти Египта обвинили капитана Ever Given в перекрытии Суэцкого канала

Следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given, длина которого составляет 400 метров, а вес — 224 тыс. тонн, с 20 тыс. контейнеров на борту 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.