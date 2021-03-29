Власти Египта обвинили капитана Ever Given в перекрытии Суэцкого канала
Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что ответственность за блокировку канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given лежит на капитане судна.
«То, что случилось, это ответственность капитана корабля, наш канал безопасен», — сказал он «РИА Новостям», уточнив при этом, что на разгрузку канала может уйти до четырех дней.
В то же время Мамиш исключил вероятность, что блокировка произошла в результате диверсии на контейнеровозе. «Нет, нет, совершенно. Причиной стали ветра и плохие погодные условия», — подчеркнул он.
Также советник президента добавил, что власти Египта потребуют от владельца Ever Given выплатить полную компенсацию за все последствия блокировки канала. Владельцем судна является тайваньская компания Evergreen Marine Corporation.
Ранее Мамиш сообщил о возобновлении навигации по каналу. До этого, в 15:05 по местному времени, стало известно о снятии контейнеровоза с мели.
Следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given, длина которого составляет 400 метров, а вес — 224 тыс. тонн, с 20 тыс. контейнеров на борту 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.
Как посчитали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz, неделя простоя Суэцкого канала стоит мировой торговле $6-10 млрд. Эксперты пояснили, что данный канал является «воротами при передвижении грузов между Европой и Азией».