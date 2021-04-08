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В Москве оборот сфер спорта и красоты вернулся к показателям до пандемии

Ведомости

Оборот предприятий индустрии спорта и красоты в первом квартале 2021 года вырос на 1,1% по сравнению с мартом 2020 года, до 10,7 млрд руб., говорится на сайте мэра Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в марте выручка спортивных организаций выросла на 17,6% по сравнению с февралем и составила 4 млрд руб. Выручка фитнес-центров увеличилась на 11,9% по сравнению с февралем, до 1 млрд руб. Оборот магазинов спортивных товаров вырос на 13,1%, до 1,3 млрд руб.

Также в марте расходы жителей города в парикмахерских и салонах красоты выросли на 23% — до 4,25 млрд руб. Выручка магазинов косметики и парфюмерии увеличилась за месяц на 20,3%, до 8,9 млрд руб. По мнению главы департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, это связано в том числе с празднованием 8 марта.

В середине октября прошлого года две российские ассоциации фитнес-индустрии — НФС и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ, 1,3 тыс. клубов) — обратились в правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса. По итогам 2020 г. представители фитнес-индустрии потеряли 65 млрд руб. выручки из-за ограничений на работу в период пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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