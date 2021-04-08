В Москве оборот сфер спорта и красоты вернулся к показателям до пандемии

Также в марте расходы жителей города в парикмахерских и салонах красоты выросли на 23% — до 4,25 млрд руб. Выручка магазинов косметики и парфюмерии увеличилась за месяц на 20,3%, до 8,9 млрд руб. По мнению главы департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, это связано в том числе с празднованием 8 марта.