В Москве оборот сфер спорта и красоты вернулся к показателям до пандемии
Оборот предприятий индустрии спорта и красоты в первом квартале 2021 года вырос на 1,1% по сравнению с мартом 2020 года, до 10,7 млрд руб., говорится на сайте мэра Москвы.
Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в марте выручка спортивных организаций выросла на 17,6% по сравнению с февралем и составила 4 млрд руб. Выручка фитнес-центров увеличилась на 11,9% по сравнению с февралем, до 1 млрд руб. Оборот магазинов спортивных товаров вырос на 13,1%, до 1,3 млрд руб.
Также в марте расходы жителей города в парикмахерских и салонах красоты выросли на 23% — до 4,25 млрд руб. Выручка магазинов косметики и парфюмерии увеличилась за месяц на 20,3%, до 8,9 млрд руб. По мнению главы департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, это связано в том числе с празднованием 8 марта.
В середине октября прошлого года две российские ассоциации фитнес-индустрии — НФС и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ, 1,3 тыс. клубов) — обратились в правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса. По итогам 2020 г. представители фитнес-индустрии потеряли 65 млрд руб. выручки из-за ограничений на работу в период пандемии.