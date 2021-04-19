Чехия исключит «Росатом» из конкурса на строительство АЭС после шпионского скандала
«Росатом» исключат из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии и запретят участвовать в достройке станции в качестве субподрядчика, заявил вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек, сообщает Lidovski Novini. Это решение принято на фоне шпионского скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в 2014 г.
«После этих событий я не могу представить, что мы примем заявку и "Росатома", но правительство однозначно должно принять решение», — сказал Гавличек, отметив, что после шпионского скандала не видит возможность давать российской компании допуск к секретным материалам, необходимый для строительства АЭС.
Сейчас соответствующая процедура допуска должна начаться в отношении оставшихся участников тендера — компаний из США, Франции и Южной Кореи. До этого, в конце марта, из конкурса также была исключена компания из Китая как не соответствующая параметрам безопасности. «Мы хотели быть честными, в отбор попали все компании, которые отвечали технологическим и справочным требованиям», — пояснил Гавличек.
Ранее первый вице-премьер Чехии, глава МВД и врио главы МИД страны Ян Гамачек заявил, что принял решение выслать из страны всех сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабич заявил об уликах, указывающих на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В МИД России назвали обвинения «голословными» и «надуманными» и в ответ выслали 20 чешских дипломатов из Москвы, чтобы привести число дипломатических сотрудников к «паритету».