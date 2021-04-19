Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Чехия исключит «Росатом» из конкурса на строительство АЭС после шпионского скандала

Ведомости

«Росатом» исключат из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии и запретят участвовать в достройке станции в качестве субподрядчика, заявил вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек, сообщает Lidovski Novini. Это решение принято на фоне шпионского скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в 2014 г.

«После этих событий я не могу представить, что мы примем заявку и "Росатома", но правительство однозначно должно принять решение», — сказал Гавличек, отметив, что после шпионского скандала не видит возможность давать российской компании допуск к секретным материалам, необходимый для строительства АЭС.

Сейчас соответствующая процедура допуска должна начаться в отношении оставшихся участников тендера — компаний из США, Франции и Южной Кореи. До этого, в конце марта, из конкурса также была исключена компания из Китая как не соответствующая параметрам безопасности. «Мы хотели быть честными, в отбор попали все компании, которые отвечали технологическим и справочным требованиям», — пояснил Гавличек.

Ранее первый вице-премьер Чехии, глава МВД и врио главы МИД страны Ян Гамачек заявил, что принял решение выслать из страны всех сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабич заявил об уликах, указывающих на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В МИД России назвали обвинения «голословными» и «надуманными» и в ответ выслали 20 чешских дипломатов из Москвы, чтобы привести число дипломатических сотрудников к «паритету».

Ранее по теме: Чехия высылает 18 сотрудников российского посольства

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных