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Поставщики продуктов попросили отменить новые правила доставки грузов в Москве

Ведомости

Руководители ассоциаций поставщиков продуктов - Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзмолока», «Союзнапитков», Рыбного союза и других объединений — сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о проблемах нового регулирования движения грузовиков в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. Аналогичные обращения были направлены в Минтранс, Минсельхоз и Минпромторг. 

Поставщики обеспокоены новым постановлением мэрии Москвы от 6 апреля, которым с 5 мая вводятся фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска для грузовиков массой от 3,5 тонн для передвижения в пределах МКАД. Кроме того, новое постановление обяжет владельцев грузовиков регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС). Участники рынка указывают, что установка одного устройства для подключения к РНИС обойдется в 20 тыс. руб.

Поставщики попросили премьера и министерства отменить требования о фиксированном маршруте и обязательном подключении грузовиков к РНИС. Нововведения грозят ростом затрат для всех участников логистической цепочки, включая потребителей, указывают в ассоциациях. Кроме того, это грозит срывами контрактов поставок, а также дефицитом грузовиков в Москве. 

В Дептрансе Москвы пояснили изданию, что срок введения ограничений для грузовиков массой от 3,5 тонны уже переносили с 5 апреля на 5 мая, чтобы участники рынка могли подготовиться. В мэрии планируют провести профильные семинары с разъяснениями по порядку подачи заявок в РНИС. Там отметили, что услуга регистрации в системе бесплатная и уже является доступной. 

В пресс-службе правительства не ответили на запрос издания, в Минсельхозе и Минпромторге сообщили о проработке обращения, в Минтрансе посоветовали обратиться в мэрию.

Ранее по теме: Бизнес предупредил о росте цен из-за ограничения транзита грузовиков через Москву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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