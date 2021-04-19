Поставщики продуктов попросили отменить новые правила доставки грузов в Москве
Руководители ассоциаций поставщиков продуктов - Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзмолока», «Союзнапитков», Рыбного союза и других объединений — сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о проблемах нового регулирования движения грузовиков в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. Аналогичные обращения были направлены в Минтранс, Минсельхоз и Минпромторг.
Поставщики обеспокоены новым постановлением мэрии Москвы от 6 апреля, которым с 5 мая вводятся фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска для грузовиков массой от 3,5 тонн для передвижения в пределах МКАД. Кроме того, новое постановление обяжет владельцев грузовиков регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС). Участники рынка указывают, что установка одного устройства для подключения к РНИС обойдется в 20 тыс. руб.
Поставщики попросили премьера и министерства отменить требования о фиксированном маршруте и обязательном подключении грузовиков к РНИС. Нововведения грозят ростом затрат для всех участников логистической цепочки, включая потребителей, указывают в ассоциациях. Кроме того, это грозит срывами контрактов поставок, а также дефицитом грузовиков в Москве.
В Дептрансе Москвы пояснили изданию, что срок введения ограничений для грузовиков массой от 3,5 тонны уже переносили с 5 апреля на 5 мая, чтобы участники рынка могли подготовиться. В мэрии планируют провести профильные семинары с разъяснениями по порядку подачи заявок в РНИС. Там отметили, что услуга регистрации в системе бесплатная и уже является доступной.
В пресс-службе правительства не ответили на запрос издания, в Минсельхозе и Минпромторге сообщили о проработке обращения, в Минтрансе посоветовали обратиться в мэрию.