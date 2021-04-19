Поставщики продуктов попросили отменить новые правила доставки грузов в Москве

В Дептрансе Москвы пояснили изданию, что срок введения ограничений для грузовиков массой от 3,5 тонны уже переносили с 5 апреля на 5 мая, чтобы участники рынка могли подготовиться. В мэрии планируют провести профильные семинары с разъяснениями по порядку подачи заявок в РНИС. Там отметили, что услуга регистрации в системе бесплатная и уже является доступной.