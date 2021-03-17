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Бизнес предупредил о росте цен из-за ограничения транзита грузовиков через Москву

Ведомости

Ограничение на транзит грузовиков через Москву массой более 3,5 т, включая МКАД, и перевод их на ЦКАД грозит логистическими рисками и удорожанием транспортных расходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение представителей бизнеса к мэру столицы Сергею Собянину.

По данным издания, в письме, подписанном руководителями Российского автотранспортного союза (РАС), Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзнапитков», «Союзмолока» и других бизнес-объединений, говорится, что вступающее в силу с 5 апреля ограничение на транзит через Москву грузовиков массой свыше 3,5 т создаст риски для перевозки сырья, продовольствия и лекарств, которые ранее перевозились без оформления пропусков через столицу и МКАД в ночное время. Риски объясняются отсутствием достаточной пропускной способности ЦКАД, в том числе из-за продолжающегося ее строительства, нехваткой развязок, съездов и т.д.

Бизнес считает, что перевод большегрузов из Москвы и с МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) в Подмосковье, а также на участки «бетонки» А-107 и А-108, которые в будущем войдут в нее, приведет к удорожанию перевозимых товаров, так как проезд по ЦКАД может стоить около 700 тыс. руб. в год для одного грузовика. Руководители бизнес-объединений просят Собянина пересмотреть ограничения, касающиеся грузовиков от 3,5 т.

В конце февраля власти Москвы продлили на год (до 22 февраля 2022 г.) запрет на въезд в Москву транзитных грузовиков более 12 т без пропусков, включая МКАД. Тех транспортных средств, у которых есть пропуск, запрет не касается. Эту меру оправдывают стремлением исключить аварии с участием грузовиков в черте города, повысить скорость движения, а также не допустить создание фурами заторов на МКАД, способных парализовать движение по кольцевой дороге.

В начале марта власти Москвы решили отнести с начала апреля под запрет и грузовики массой от 3,5 т.

Ранее по теме: Собянин пообещал сделать постоянным ограничение движения большегрузов по МКАД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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