Бизнес предупредил о росте цен из-за ограничения транзита грузовиков через Москву

Бизнес считает, что перевод большегрузов из Москвы и с МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) в Подмосковье, а также на участки «бетонки» А-107 и А-108, которые в будущем войдут в нее, приведет к удорожанию перевозимых товаров, так как проезд по ЦКАД может стоить около 700 тыс. руб. в год для одного грузовика. Руководители бизнес-объединений просят Собянина пересмотреть ограничения, касающиеся грузовиков от 3,5 т.