Собянин пообещал сделать постоянным ограничение движения большегрузов по МКАД

По его словам, данная мера сделала движение в Москве и области комфортнее и безопаснее. Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на МКАД не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а средняя скорость движения по шоссе увеличилась на 11%.