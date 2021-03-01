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Собянин пообещал сделать постоянным ограничение движения большегрузов по МКАД

Ведомости

Ограничение движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 т будет действовать на постоянной основе, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — написал Собянин.

Власти Москвы и Подмосковья ввели ограничение на движение транзитных грузовиков по МКАД с 20 февраля. Транзитный трафик был перенаправлен на ЦКАД и «бетонки» А-107 и А-108. Выезжать на МКАД теперь могут только грузовики, предназ­наченные для обслуживания жителей и предприятий Московского региона, напомнил мэр.

По его словам, данная мера сделала движение в Москве и области комфортнее и безопаснее. Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на МКАД не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а средняя скорость движения по шоссе увеличилась на 11%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных