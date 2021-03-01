Собянин пообещал сделать постоянным ограничение движения большегрузов по МКАД
Ограничение движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 т будет действовать на постоянной основе, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — написал Собянин.
Власти Москвы и Подмосковья ввели ограничение на движение транзитных грузовиков по МКАД с 20 февраля. Транзитный трафик был перенаправлен на ЦКАД и «бетонки» А-107 и А-108. Выезжать на МКАД теперь могут только грузовики, предназначенные для обслуживания жителей и предприятий Московского региона, напомнил мэр.
По его словам, данная мера сделала движение в Москве и области комфортнее и безопаснее. Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на МКАД не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а средняя скорость движения по шоссе увеличилась на 11%.