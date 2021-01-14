На дорогах Москвы образовались пробки из-за сильного снегопада
Из-за снегопада на московских улицах наблюдаются сильные затруднения движения. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на 8.17 мск пробки в столице оцениваются в 7 баллов, часом ранее пробки оценивались в 8 баллов.
«Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что при относительно небольшом количестве автомобилей в городе серьезные пробки»,— сообщил Дептранс в своем Telegram-канале. По данным департамента, на движение в городе серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Оно затруднено на внутренней стороне МКАД от 20 до 28 км, на шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.
По данным властей Москвы, самая тяжелая ситуация сложилась на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы. «На этом участке практически нет движения из-за фур, которые буксуют на 30-м километре и занимают все дорожное полотно, кроме крайней левой полосы. Затор бордовый, растянулся на 8 километров. Остальные затруднения относительно стандартные», — говорится в сообщении. Длина заторов на дорогах Москвы составила 76 км, добавили в департаменте.