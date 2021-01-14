На дорогах Москвы образовались пробки из-за сильного снегопада

«Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что при относительно небольшом количестве автомобилей в городе серьезные пробки»,— сообщил Дептранс в своем Telegram-канале. По данным департамента, на движение в городе серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Оно затруднено на внутренней стороне МКАД от 20 до 28 км, на шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.