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На дорогах Москвы образовались пробки из-за сильного снегопада

Ведомости

Из-за снегопада на московских улицах наблюдаются сильные затруднения движения. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на 8.17 мск пробки в столице оцениваются в 7 баллов, часом ранее пробки оценивались в 8 баллов.

«Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что при относительно небольшом количестве автомобилей в городе серьезные пробки»,— сообщил Дептранс в своем Telegram-канале. По данным департамента, на движение в городе серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Оно затруднено на внутренней стороне МКАД от 20 до 28 км, на шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. 

По данным властей Москвы, самая тяжелая ситуация сложилась на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы. «На этом участке практически нет движения из-за фур, которые буксуют на 30-м километре и занимают все дорожное полотно, кроме крайней левой полосы. Затор бордовый, растянулся на 8 километров. Остальные затруднения относительно стандартные», — говорится в сообщении. Длина заторов на дорогах Москвы составила 76 км, добавили в департаменте.

Ранее по теме: Москвичей предупредили о «трескучих морозах» на этой неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных