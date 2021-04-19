ФАС предложила открыть для туристов страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19

После решения правительства об ограничении полетов в Турцию, куда планировали уехать 54% путешественников из тех, кто хотел отдохнуть за границей, был зафиксирован рост стоимости отдыха на курортах юга России. Цены в среднем выросли на 15—20% по сравнению с апрелем. Кроме того, на 25% вырос спрос на зарубежные туры на Кипр и в ОАЭ, а также на авиабилеты в Узбекистан, Армению, на Мальдивы и в Хорватию.