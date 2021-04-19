ФАС предложила открыть для туристов страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила открыть внешние туристические направления в страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.
«Антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Также ФАС проведет исследование, в котором сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018–2021 гг. Ведомство намерено определить, насколько наблюдаемый рост цен на фоне эпидемии и закрытия границ отличается от обычных перепадов цен.
Кроме того, ФАС совместно с Ростуризмом начала разработку мер, направленных на пресечение таких недобросовестных практик, как односторонняя отмена брони или тура с целью его перепродажи по большей цене.
С 15 апреля по 1 июня власти ограничили авиасообщение с Турцией в связи с высоким уровнем распространения коронавируса в этой стране. По той же причине ограничены полеты в Танзанию. Путевку, купленную в Турцию, Ростуризм предложил обменять на путешествие по России.
После решения правительства об ограничении полетов в Турцию, куда планировали уехать 54% путешественников из тех, кто хотел отдохнуть за границей, был зафиксирован рост стоимости отдыха на курортах юга России. Цены в среднем выросли на 15—20% по сравнению с апрелем. Кроме того, на 25% вырос спрос на зарубежные туры на Кипр и в ОАЭ, а также на авиабилеты в Узбекистан, Армению, на Мальдивы и в Хорватию.