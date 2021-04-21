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РЖД открыла представительство в Японии

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РЖД открыла представительство в японском Токио, сообщает пресс-служба компании. Генеральным представителем РЖД в этой стране станет Олег Рябов.

«Токийский офис будет представлять интересы компании на территории Японии, формировать предложения, направленные на развитие зарубежного бизнеса холдинга «РЖД», продвижение транспортно-логистических услуг, укрепление научно-технического, инновационного и образовательного сотрудничества в области железнодорожного транспорта и в сфере строительства и модернизации объектов транспортно-логистической инфраструктуры, специализированного оборудования и техники», — сообщили в компании.

Другими задачами представительства в Токио станут развитие сотрудничества с российскими и японскими органами власти, юридическими лицами и международными организациями в области железнодорожного транспорта, а также смежных отраслях.

Офисы РЖД уже действуют в 11 странах, среди которых Франция, Китай, Польша и Германия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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