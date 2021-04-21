РЖД открыла представительство в Японии

«Токийский офис будет представлять интересы компании на территории Японии, формировать предложения, направленные на развитие зарубежного бизнеса холдинга «РЖД», продвижение транспортно-логистических услуг, укрепление научно-технического, инновационного и образовательного сотрудничества в области железнодорожного транспорта и в сфере строительства и модернизации объектов транспортно-логистической инфраструктуры, специализированного оборудования и техники», — сообщили в компании.