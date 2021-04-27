В России остановилось бронирование детских лагерей после анонса кешбэка в 50%

Возвращать половину стоимости путевок для детей в летние лагеря Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. По словам президента, детский отдых нужно сделать максимально доступным. Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на эту программу будет выделено около 5 млрд руб., а воспользоваться ею с середины мая смогут родители более 350 000 школьников, писал ТАСС.