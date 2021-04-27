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В России остановилось бронирование детских лагерей после анонса кешбэка в 50%

Ведомости

Родители перестали бронировать путевки в детские лагеря отдыха после анонсирования президентом России Владимиром Путиным программы кешбэка на детский отдых в 50%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова и обращение предприятий отрасли.

Резкое снижение числа бронирований подтвердила председатель Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. По ее словам, родители откладывают покупку путевок до начала программы кешбэка.

23 апреля участники рынка получили письмо Ростуризма, в котором стационарным детским лагерям и работающим с ними туроператорам и системам бронирования предлагается присоединиться к программе кешбэка. В ведомстве изданию заявили, что палаточные детские лагеря не будут участвовать в программе. Предварительно продажу путевок планируют начать после 20 мая.

Возвращать половину стоимости путевок для детей в летние лагеря Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. По словам президента, детский отдых нужно сделать максимально доступным. Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на эту программу будет выделено около 5 млрд руб., а воспользоваться ею с середины мая смогут родители более 350 000 школьников, писал ТАСС.

Ранее по теме: Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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