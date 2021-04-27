«Академик Черский» начал прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к строительству газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.
«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — сообщили в компании.
Строительство газопровода продолжает также судно «Фортуна», которое приступило к работам раньше. В компании отметили, что работы идут в соответствии с полученными разрешениями.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Против завершения его строительства выступают США и некоторые их союзники. Соединенные Штаты последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.