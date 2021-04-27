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«Яндекс» купил сервис электронных чаевых «Чаевые просто»

Ведомости

«Яндекс» купил сервис электронных чаевых «Чаевые просто», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Чаевые просто будут встроены в «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса» и продолжат развиваться как отдельный проект. Основатели остаются и будут работать над проектом вместе с командой фудтех-направления «Яндекс Go»», — сообщили в компании. Там подчеркнули, что сервис покупает именно головная компания «Яндекс», а не юрлицо «Яндекс.Еды». Сумму сделки в компании не раскрыли.

Сервис «Чаевые просто» для оплаты чаевых картой основан в 2018 г. По данным Forbes, к концу 2019 г. к нему было подключено более 1500 ресторанов, а к апрелю 2021 г. — 5000 заведений (из них 500 в Москве). Свои финансовые показатели он не раскрывает.

В марте Альфа-Банк получил 100% конкурента «Чаевые просто» — сервиса для безналичной оплаты чаевых «Нетмонет», став, таким образом, по собственному заявлению, «крупнейшим игроком на рынке электронных чаевых» в России. Покупатель сохранил команду стартапа. Сумма сделки не приводилась.

Ранее по теме: На чай по коду

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных