«Яндекс» купил сервис электронных чаевых «Чаевые просто»

«Чаевые просто будут встроены в «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса» и продолжат развиваться как отдельный проект. Основатели остаются и будут работать над проектом вместе с командой фудтех-направления «Яндекс Go»», — сообщили в компании. Там подчеркнули, что сервис покупает именно головная компания «Яндекс», а не юрлицо «Яндекс.Еды». Сумму сделки в компании не раскрыли.