«Яндекс» купил сервис электронных чаевых «Чаевые просто»
«Яндекс» купил сервис электронных чаевых «Чаевые просто», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Чаевые просто будут встроены в «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса» и продолжат развиваться как отдельный проект. Основатели остаются и будут работать над проектом вместе с командой фудтех-направления «Яндекс Go»», — сообщили в компании. Там подчеркнули, что сервис покупает именно головная компания «Яндекс», а не юрлицо «Яндекс.Еды». Сумму сделки в компании не раскрыли.
Сервис «Чаевые просто» для оплаты чаевых картой основан в 2018 г. По данным Forbes, к концу 2019 г. к нему было подключено более 1500 ресторанов, а к апрелю 2021 г. — 5000 заведений (из них 500 в Москве). Свои финансовые показатели он не раскрывает.
В марте Альфа-Банк получил 100% конкурента «Чаевые просто» — сервиса для безналичной оплаты чаевых «Нетмонет», став, таким образом, по собственному заявлению, «крупнейшим игроком на рынке электронных чаевых» в России. Покупатель сохранил команду стартапа. Сумма сделки не приводилась.