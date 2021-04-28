Нерекламный бизнес «Яндекса» впервые принес компании больше 50% выручки
В I квартале 2021 г. доля нерекламных доходов в структуре выручки «Яндекса» составила 51%, или порядка 37,2 млрд руб., сообщили в компании. Это впервые, когда доходы от нерекламного бизнеса принесли компании больше половины выручки.
По итогам 2020 г. доля нерекламного бизнеса в выручке компании составляла около 42%. В IV квартале 2020 г. — 46%, свидетельствуют данные отчета за прошлый год. Общая выручка «Яндекса» в I квартале выросла на 39% в годовом выражении и составила 73,1 млрд руб.
Больше всего доходов в нерекламном бизнесе компании принес сегмент такси, в который «Яндекс» включает доходы от сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», а также сервис каршеринга. Выручка данного сегмента за указанный период выросла на 89% до 26,6 млрд руб., что составляет около 36,4% от общей выручки. Оборот всего сегмента «Яндекса» в e-commerce вырос на 186% в годовом выражении — до 24,7 млрд руб.
Компания значительно нарастила рост продаж товаров — на 814% в годовом выражении. Продажа товаров принесла «Яндексу» в I квартале 15% выручки. Рост выручки от продажи товаров был в основном обусловлен консолидацией «Яндекс.Маркета», говорится в отчете. В 2020 г. «Яндекс» после развода со Сбером консолидировал 100% «Маркета», выкупив 45% у банка за 87,3 млрд руб. При этом консолидация «Яндекс.Маркета» повлияла на показатели чистой прибыли — за I квартал она снизилась на 43% и составила 2,2 млрд руб.
Рекламная выручка компании выросла на 12% и составила 35,9 млрд руб., или 49% от всей выручки «Яндекса». Основную часть доходов рекламного бизнеса принесли сервисы поиска и портала — она выросла на 17% в годовом выражении и составила 28,8 млрд руб. за вычетом вознаграждения партнерам сервисов.