Нерекламный бизнес «Яндекса» впервые принес компании больше 50% выручки

Больше всего доходов в нерекламном бизнесе компании принес сегмент такси, в который «Яндекс» включает доходы от сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», а также сервис каршеринга. Выручка данного сегмента за указанный период выросла на 89% до 26,6 млрд руб., что составляет около 36,4% от общей выручки. Оборот всего сегмента «Яндекса» в e-commerce вырос на 186% в годовом выражении — до 24,7 млрд руб.