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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками продуктов в Москву

Ведомости

Производители продуктов питания и торговые сети столкнулись с проблемой планирования поставок в Москву перед вступлением в силу новых правил движения грузовиков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей. В «Ленте» изданию сообщили, что поставщики уведомляют о возможных задержках.

5 мая вступит в силу постановление мэрии Москвы, согласно которому на грузовики массой от 3,5 т нужно будет оформлять пропуска для поездок внутри МКАД. Документ также вводит фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска и т. д.

В «Ленте» рассказали, что некоторые поставщики, которые ранее закрывали большую долю направлений, в принципе отказываются от заказов из-за новых правил. Также из-за новых требований выросли тарифы на перевозки.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев пояснил, что за нарушение правил, зафиксированное камерой, нужно будет заплатить штраф 5000 руб. По его словам, перевозчики не готовы брать на себя такие риски.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавил, что в ряде случаев увеличились тарифы на поставку продуктов. Если грузовик вместо МКАДа поедет по ЦКАД или малому бетонному кольцу, расстояние вырастет на несколько десятков километров. Юшин отметил, что некоторые крупные перевозчики сообщают об отказе в получении пропусков из-за якобы неправильно оформленных документов. По его словам, некоторые производители доставляют товары машинами меньшей грузоподъемности, чтобы избежать штрафов за срыв контрактов.

Во «ВкусВилле» и PepsiCo подтвердили проблемы с поставками продуктов и получением пропусков. В Дептрансе Москвы не предоставили комментарий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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