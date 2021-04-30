«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками продуктов в Москву

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавил, что в ряде случаев увеличились тарифы на поставку продуктов. Если грузовик вместо МКАДа поедет по ЦКАД или малому бетонному кольцу, расстояние вырастет на несколько десятков километров. Юшин отметил, что некоторые крупные перевозчики сообщают об отказе в получении пропусков из-за якобы неправильно оформленных документов. По его словам, некоторые производители доставляют товары машинами меньшей грузоподъемности, чтобы избежать штрафов за срыв контрактов.