В Москве отложили вступление в силу новых правил въезда грузовиков в город

В департаменте отметили, что дни с 1 по 10 мая будут нерабочими в связи с праздниками и указом президента России Владимира Путина. Представители малого бизнеса заявили, что им будет трудно оперативно подать заявки на получение пропуска, поэтому дептранс решил перенести вступление в силу новых правил для грузовиков.