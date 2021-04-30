В Москве отложили вступление в силу новых правил въезда грузовиков в город
Ограничения на передвижение грузовиков массой больше 3,5 т в пределах МКАД, введение для них пропусков и фиксированных маршрутов перенесли с 5 мая на 15 июня, говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.
В департаменте отметили, что дни с 1 по 10 мая будут нерабочими в связи с праздниками и указом президента России Владимира Путина. Представители малого бизнеса заявили, что им будет трудно оперативно подать заявки на получение пропуска, поэтому дептранс решил перенести вступление в силу новых правил для грузовиков.
В ведомстве рассказали, что сотрудники, которые отвечают за выдачу пропусков, будут работать в праздники в обычном режиме.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на крупных поставщиков и торговые сети, что в Москве начались проблемы с поставкой продуктов питания из-за новых правил передвижения грузовиков. По данным издания, некоторые поставщики отказываются от заказов, некоторые – повышают тарифы на перевозку.