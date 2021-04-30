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В Москве отложили вступление в силу новых правил въезда грузовиков в город

Ведомости

Ограничения на передвижение грузовиков массой больше 3,5 т в пределах МКАД, введение для них пропусков и фиксированных маршрутов перенесли с 5 мая на 15 июня, говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.

В департаменте отметили, что дни с 1 по 10 мая будут нерабочими в связи с праздниками и указом президента России Владимира Путина. Представители малого бизнеса заявили, что им будет трудно оперативно подать заявки на получение пропуска, поэтому дептранс решил перенести вступление в силу новых правил для грузовиков.

В ведомстве рассказали, что сотрудники, которые отвечают за выдачу пропусков, будут работать в праздники в обычном режиме.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на крупных поставщиков и торговые сети, что в Москве начались проблемы с поставкой продуктов питания из-за новых правил передвижения грузовиков. По данным издания, некоторые поставщики отказываются от заказов, некоторые – повышают тарифы на перевозку.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками продуктов в Москву
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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