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Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» возглавила нового ритейлера

Ведомости

ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» образовали холдинг «Восточный союз», который по совокупной выручке войдет в первую десятку российских продовольственных ритейлеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бывшего гендиректора «Магнита» Ольгу Наумову, возглавившую новый холдинг.

По словам Наумовой, ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» решили разработать общие стратегию развития, категорийный менеджмент, централизовать закупочную деятельность, развитие собственной торговой марки (СТМ) и онлайн-торговли, а также маркетинговую деятельность, ИТ-решения и логистику.

В частности, в течение 2021 г. в рамках «Восточного союза» его участники планируют выстроить совместное управление приоритетными категориями товаров, наладить их собственный импорт, проработать новые запуски собственных торговых марок, а также подписать прямые контракты с федеральными поставщиками и консолидировать значительную часть закупочного оборота сетей.

Вошедшие в «Восточный союз» компании имеют более 600 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке. Совокупная выручка ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» в 2020 г. составила более 120 млрд руб. без НДС. Это позволяет новому объединению разделить девятое место с «Монеткой» в топ-10 игроков российского продовольственного ритейла.

Возглавившая «Восточный Союз» Ольга Наумова в 2013-2018 гг. возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Retail Group. Под ее руководством X5 обогнала своего главного конкурента — «Магнит» по числу магазинов и выручке. В 2018-2019 гг. Наумова возглавляла «Магнит», покинув этот пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Сейчас она занимает должность главы логистической компании LORUS SCM, которую покинет после вступления на пост главы «Восточного союза», однако сохранит за собой место заместителя гендиректора и члена совета директоров компании «Соллерс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных