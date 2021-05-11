Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» возглавила нового ритейлера

Возглавившая «Восточный Союз» Ольга Наумова в 2013-2018 гг. возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Retail Group. Под ее руководством X5 обогнала своего главного конкурента — «Магнит» по числу магазинов и выручке. В 2018-2019 гг. Наумова возглавляла «Магнит», покинув этот пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Сейчас она занимает должность главы логистической компании LORUS SCM, которую покинет после вступления на пост главы «Восточного союза», однако сохранит за собой место заместителя гендиректора и члена совета директоров компании «Соллерс».