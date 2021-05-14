Большинство россиян заявило о неготовности делиться данными о прививках с бизнесом
Почти 75% россиян не готовы делиться данными о своих прививках с авиакомпаниями и отелями, следует из результатов опроса международной исследовательской компании Ipsos. Опасаются они доверять эти данные также работодателям и государству, и согласны на получение лечащими врачами.
Только 25% российских граждан готовы предоставить данные о своих прививках бизнесу. Еще более боятся передавать информацию о вакцинации компаниям только граждане Франции (согласны только 20%) и Нидерландов (19%) в то время как в среднем по миру таких — 40%. Больше всего бизнесу доверяют информацию о вакцинации жители Индии (68%), Китая (67%), Саудовской Аравии (66%), Малайзии (57%) и Турции (50%).
Работодателям готовы доверить данные о прививках 37% граждан России при невысоком среднемировом уровне в 56%. Французы и голландцы доверяют в этом плане своему начальству еще меньше россиян — 27% и 29% соответственно. Индии таких 78%, в Китае — 77%, в Саудовской Аравии — 74%.
Россияне также боятся доверять данные о прививках государству (согласны только 28%). По этому показателю она стоит в одном ряду с Польшей (28%) и Нидерландами (30%). В лидерах по доверию вновь оказываются Китай (86%), Индия (78%) и Малайзия (73%).
В то же время врачам россияне доверяют такую информацию больше всего: данными о прививках готовы поделиться 67% граждан страны. Тем не менее, и здесь россияне также не являются лидерами по доверию. В среднем по миру показатель — 84%, готовы предоставлять данные о вакцинации 93% китайцев и бельгийцев, 91% канадцев, 90% американцев и британцев.
Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза намерено ввести ковид-паспорта для въезда на территорию сообщества уже в июне. В документе должны будут иметься данные о прививке, а также об отрицательном тесте, который признается в ЕС. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ на сегодняшний день не одобрили российские вакцины от коронавируса. На сегодня сертификацию EMA получили четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.