Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Большинство россиян заявило о неготовности делиться данными о прививках с бизнесом

Ведомости

Почти 75% россиян не готовы делиться данными о своих прививках с авиакомпаниями и отелями, следует из результатов опроса международной исследовательской компании Ipsos. Опасаются они доверять эти данные также работодателям и государству, и согласны на получение лечащими врачами.

Только 25% российских граждан готовы предоставить данные о своих прививках бизнесу. Еще более боятся передавать информацию о вакцинации компаниям только граждане Франции (согласны только 20%) и Нидерландов (19%) в то время как в среднем по миру таких — 40%. Больше всего бизнесу доверяют информацию о вакцинации жители Индии (68%), Китая (67%), Саудовской Аравии (66%), Малайзии (57%) и Турции (50%).

Работодателям готовы доверить данные о прививках 37% граждан России при невысоком среднемировом уровне в 56%. Французы и голландцы доверяют в этом плане своему начальству еще меньше россиян — 27% и 29% соответственно. Индии таких 78%, в Китае — 77%, в Саудовской Аравии — 74%.

Россияне также боятся доверять данные о прививках государству (согласны только 28%). По этому показателю она стоит в одном ряду с Польшей (28%) и Нидерландами (30%). В лидерах по доверию вновь оказываются Китай (86%), Индия (78%) и Малайзия (73%).

В то же время врачам россияне доверяют такую информацию больше всего: данными о прививках готовы поделиться 67% граждан страны. Тем не менее, и здесь россияне также не являются лидерами по доверию. В среднем по миру показатель — 84%, готовы предоставлять данные о вакцинации 93% китайцев и бельгийцев, 91% канадцев, 90% американцев и британцев.

Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза намерено ввести ковид-паспорта для въезда на территорию сообщества уже в июне. В документе должны будут иметься данные о прививке, а также об отрицательном тесте, который признается в ЕС. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ на сегодняшний день не одобрили российские вакцины от коронавируса. На сегодня сертификацию EMA получили четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее по теме: Евросоюз может ввести ковид-паспорта уже в июне

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных