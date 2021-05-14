Большинство россиян заявило о неготовности делиться данными о прививках с бизнесом

Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза намерено ввести ковид-паспорта для въезда на территорию сообщества уже в июне. В документе должны будут иметься данные о прививке, а также об отрицательном тесте, который признается в ЕС. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ на сегодняшний день не одобрили российские вакцины от коронавируса. На сегодня сертификацию EMA получили четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.