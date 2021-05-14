«Роснефть» получила в I квартале прибыль в 149 млрд рублей против убытка годом ранее
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за январь—март 2021 года составила 149 млрд руб. против чистого убытка в размере 156 млрд руб. за первые три месяца прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA составил 445 трлн руб., увеличившись по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года на 44%.
Выручка компании при этом снизилась на 1,2% и составила 1,737 трлн руб. Операционные расходы сократились в I квартале на 9,8% и составили 1,494 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 208 млрд руб. против 176 млрд руб. убытка за аналогичный период годом ранее. Удельные операционные затраты в I квартале 2021 года составили $2,6 на баррель н.э., сократившись на 10,3% к показателю I квартала 2020 года. Капитальные затраты выросли на 21,6% — до 225 млрд руб. Рост капитальных затрат в основном связан с началом реализации проекта «Восток Ойл», поясняет компания. Свободный денежный поток в I квартале составил 190 млрд руб. ($2,5 млрд).
Сумма финансового долга и торговых обязательств в I квартале сократилась на $4,6 млрд по отношению к IV кварталу 2020 года, в том числе сумма финансового долга — на $2,9 млрд, указано в сообщении. Мультипликатор долговой нагрузки «чистый долг / EBITDA» в долларовом выражении составил 2,2х.
«Вопреки всем сложностям, вызванным пандемией COVID-19, “Роснефть” в I квартале продемонстрировала сильные финансовые результаты: компания получила чистую прибыль в размере 149 млрд руб., показатель EBITDA достиг максимальной с начала пандемии величины, финансовый долг снизился на $2,9 млрд, а свободный денежный поток приблизился к среднему за квартал значению докризисного 2019 года», — отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.
В январе-марте «Роснефть» добыла 45,5 млн тонн нефти (включая газовый конденсат), против 56,98 млн тонн в I квартале 2020 года. Добыча газа за отчетный период составила 14,98 млрд кубометров против 16,63 млрд кубометров в январе-марте 2020 года. Добыча углеводородов составила 57,8 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э.) против 70,7 млн тонн н. э. за аналогичный период годом ранее.
Сокращение среднесуточной добычи год к году преимущественно обусловлено выполнением директив правительства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+, которое действует с мая 2020 года, поясняет компания. Также снижение показателей добычи связано с продажей низкорентабельных активов.
Объем переработки нефти в I квартале составил 26,4 млн тонн, что на 8,3% меньше показателя января-марта прошлого года. При этом глубина переработки составила 74,8% (рост на 1 процентный пункт год к году, выход светлых нефтепродуктов – 57,4% (рост на 0,5 процентного пункта ).