«Роснефть» получила в I квартале прибыль в 149 млрд рублей против убытка годом ранее

Выручка компании при этом снизилась на 1,2% и составила 1,737 трлн руб. Операционные расходы сократились в I квартале на 9,8% и составили 1,494 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 208 млрд руб. против 176 млрд руб. убытка за аналогичный период годом ранее. Удельные операционные затраты в I квартале 2021 года составили $2,6 на баррель н.э., сократившись на 10,3% к показателю I квартала 2020 года. Капитальные затраты выросли на 21,6% — до 225 млрд руб. Рост капитальных затрат в основном связан с началом реализации проекта «Восток Ойл», поясняет компания. Свободный денежный поток в I квартале составил 190 млрд руб. ($2,5 млрд).