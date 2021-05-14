«Газпромнефть» восстановила работу трубопровода в ЯНАО

«На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 т. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 кв. м. Участок локализован, ведутся работы по уборке территории», — сказали агентству в компании, отметив, что угрозы водоемам и лесному фонду нет.