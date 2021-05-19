«Русал» решил выделить самые неэкологичные заводы в отдельную структуру
UC Rusal, основанная бизнесменом Олегом Дерипаской, решила выделить производства с высоким углеродным следом, которым требуется дорогостоящая модернизация для снижения выбросов, в отдельную группу. «Чистые» активы останутся в основной структуре, которая сменит название на AL+. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о планах выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру», — говорится в сообщении. Совет директоров компании одобрил это предложение, отвечающее, как подчеркнули в «Русале», ее стратегии и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 г.
Более «чистые» производства, в которых используется электроэнергия, получаемая от гидроэлектростанций (ГЭС), а также технология инертного анода, значительно сокращающего углеродный след при производстве алюминия, останутся в основной структуре «Русала». В нее войдут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский).
Структура «чистых» производств получит название AL+. Совет директоров компании включил вопрос о смене наименования в повестку дня годового собрания акционеров, которое пройдет 24 июня 2021 г. «Новое имя AL+ является воплощением ключевых ценностей и приоритета экологического прогресса в стратегии компании. Новый бренд отражает мировое лидерство компании как крупнейшего производителя продукции с добавленной стоимостью и алюминия с низким углеродным следом», — пояснили в «Русале».
В апреле текущего года «Русал» заявил, что начал пилотные поставки алюминия, произведенного на заводе в Красноярске (КрАЗ) с помощью технологии инертного анода. По подсчетам компании, в сочетании с использованием энергии ГЭС углеродный след при такой технологии составляет менее 0,01 эквивалента CO2 на тонну продукции.