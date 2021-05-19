«Русал» решил выделить самые неэкологичные заводы в отдельную структуру

«Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о планах выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру», — говорится в сообщении. Совет директоров компании одобрил это предложение, отвечающее, как подчеркнули в «Русале», ее стратегии и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 г.