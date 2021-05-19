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«Русал» решил выделить самые неэкологичные заводы в отдельную структуру

Ведомости

UC Rusal, основанная бизнесменом Олегом Дерипаской, решила выделить производства с высоким углеродным следом, которым требуется дорогостоящая модернизация для снижения выбросов, в отдельную группу. «Чистые» активы останутся в основной структуре, которая сменит название на AL+. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о планах выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру», — говорится в сообщении. Совет директоров компании одобрил это предложение, отвечающее, как подчеркнули в «Русале», ее стратегии и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 г.

Более «чистые» производства, в которых используется электроэнергия, получаемая от гидроэлектростанций (ГЭС), а также технология инертного анода, значительно сокращающего углеродный след при производстве алюминия, останутся в основной структуре «Русала». В нее войдут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский).

Структура «чистых» производств получит название AL+. Совет директоров компании включил вопрос о смене наименования в повестку дня годового собрания акционеров, которое пройдет 24 июня 2021 г. «Новое имя AL+ является воплощением ключевых ценностей и приоритета экологического прогресса в стратегии компании. Новый бренд отражает мировое лидерство компании как крупнейшего производителя продукции с добавленной стоимостью и алюминия с низким углеродным следом», — пояснили в «Русале».

В апреле текущего года «Русал» заявил, что начал пилотные поставки алюминия, произведенного на заводе в Красноярске (КрАЗ) с помощью технологии инертного анода. По подсчетам компании, в сочетании с использованием энергии ГЭС углеродный след при такой технологии составляет менее 0,01 эквивалента CO2 на тонну продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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