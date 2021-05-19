Чубайс заявил о риске для российского экспорта из-за экологической повестки

«Углеводородный экспорт — это под $150 млрд. Но это лишь часть последствий. Энергопереход касается не только углеводородов, но вообще практически всего экспорта. Основа металлургического процесса — коксохим. Коксохим — это коксующийся уголь, а мир объявляет, что мы будем переходить к технологии восстановления железа из железной руды с помощью водорода... Это означает, что весь наш экспорт черной металлургии через шаг попадет под ограничения», — сказал он.