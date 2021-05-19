Чубайс заявил о риске для российского экспорта из-за экологической повестки
Международная экологическая повестка, в частности, отказ от использования углеводородов, может существенно отразиться на экспорте продукции из России, общий объем которого составляет $250-350 млрд в год. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе выступления на Национальном форуме по устойчивому развитию, организованном газетой «Ведомости».
По его словам, в первую очередь переход к безуглеродной экономике коснется углеводородного экспорта, но затронет и другие сферы, такие как металлургия и сельское хозяйство.
«Углеводородный экспорт — это под $150 млрд. Но это лишь часть последствий. Энергопереход касается не только углеводородов, но вообще практически всего экспорта. Основа металлургического процесса — коксохим. Коксохим — это коксующийся уголь, а мир объявляет, что мы будем переходить к технологии восстановления железа из железной руды с помощью водорода... Это означает, что весь наш экспорт черной металлургии через шаг попадет под ограничения», — сказал он.
«Это касается и сельского хозяйства. Сельское хозяйство — это ГСМ, прежде всего, дизельное топливо, бензин, СO2... В этом смысле под риском находится российский экспорт в объеме от $250 млрд до $350 млрд», — подчеркнул Чубайс.
Он добавил, что в будущем, в ходе перехода к безуглеродной экономике, некоторые секторы экономики могут исчезнуть полностью. «Речь идет о том, что многие из привычных нам технологий, отраслей, секторов исчезнут. Например, двигатели внутреннего сгорания», — констатировал Чубайс.