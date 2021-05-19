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Чубайс заявил о риске для российского экспорта из-за экологической повестки

Ведомости

Международная экологическая повестка, в частности, отказ от использования углеводородов, может существенно отразиться на экспорте продукции из России, общий объем которого составляет $250-350 млрд в год. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе выступления на Национальном форуме по устойчивому развитию, организованном газетой «Ведомости».

По его словам, в первую очередь переход к безуглеродной экономике коснется углеводородного экспорта, но затронет и другие сферы, такие как металлургия и сельское хозяйство.

«Углеводородный экспорт — это под $150 млрд. Но это лишь часть последствий. Энергопереход касается не только углеводородов, но вообще практически всего экспорта. Основа металлургического процесса — коксохим. Коксохим — это коксующийся уголь, а мир объявляет, что мы будем переходить к технологии восстановления железа из железной руды с помощью водорода... Это означает, что весь наш экспорт черной металлургии через шаг попадет под ограничения», — сказал он.

«Это касается и сельского хозяйства. Сельское хозяйство — это ГСМ, прежде всего, дизельное топливо, бензин, СO2... В этом смысле под риском находится российский экспорт в объеме от $250 млрд до $350 млрд», — подчеркнул Чубайс.

Он добавил, что в будущем, в ходе перехода к безуглеродной экономике, некоторые секторы экономики могут исчезнуть полностью. «Речь идет о том, что многие из привычных нам технологий, отраслей, секторов исчезнут. Например, двигатели внутреннего сгорания», — констатировал Чубайс.

Ранее по теме: Чубайс сравнил развитие водородной энергетики с индустриализацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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