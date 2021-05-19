В ФРГ оценили возможный отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

«Мы считаем это конструктивным шагом, который мы будем дальше обсуждать с нашими партнерами в Вашингтоне. Помимо этого, нет обещаний в отношении того, что будет решено в Вашингтоне... в следующем докладе, который будет представлен через три месяца», — цитирует «РИА Новости» министра.