В ФРГ оценили возможный отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
Обещаний со стороны Вашингтона о последующих решениях по «Северному потоку — 2» нет, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отмечая, что в Германии считают конструктивным шагом возможный отказ Вашингтона от санкций в отношении Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода.
«Мы считаем это конструктивным шагом, который мы будем дальше обсуждать с нашими партнерами в Вашингтоне. Помимо этого, нет обещаний в отношении того, что будет решено в Вашингтоне... в следующем докладе, который будет представлен через три месяца», — цитирует «РИА Новости» министра.
По его словам, через три месяца Берлин и Вашингтон могут обсудить, как разные позиции двух правительств могли бы быть объединены таким образом, чтобы проект «Северный поток — 2» в дальнейшем не осложнял сотрудничество.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2. Об этом также сообщал портал Axios. Издание отмечало, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. Сейчас «Северный поток — 2» готов на 95%. Ранее сообщалось, что полностью завершить проект планируется в этом году.