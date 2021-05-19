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В ФРГ оценили возможный отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Обещаний со стороны Вашингтона о последующих решениях по «Северному потоку — 2» нет, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отмечая, что в Германии считают конструктивным шагом возможный отказ Вашингтона от санкций в отношении Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода.

«Мы считаем это конструктивным шагом, который мы будем дальше обсуждать с нашими партнерами в Вашингтоне. Помимо этого, нет обещаний в отношении того, что будет решено в Вашингтоне... в следующем докладе, который будет представлен через три месяца», — цитирует «РИА Новости» министра.

По его словам, через три месяца Берлин и Вашингтон могут обсудить, как разные позиции двух правительств могли бы быть объединены таким образом, чтобы проект «Северный поток — 2» в дальнейшем не осложнял сотрудничество.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2. Об этом также сообщал портал Axios. Издание отмечало, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода.

США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. Сейчас «Северный поток — 2» готов на 95%. Ранее сообщалось, что полностью завершить проект планируется в этом году. 

Ранее по теме: Администрация Байдена снимет санкции с оператора «Северного потока — 2»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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