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Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые с апреля

Ведомости

Цена на нефть марки Brent упала ниже $66 за баррель впервые с 22 апреля, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

К 17:45 мск стоимость сырья составила $65,62 после $68,44 на открытии торгов. Таким образом, стоимость Brent в течение дня сократилась на 4,5%. Нефть WTI упала в цене на 4,8% — до $62,3 за баррель.

Примечательно, что вчера нефть дорожала на торгах. Так, днем 18 мая стоимость Brent впервые с 15 марта превысила $70 за баррель, а WTI достигала $67 за баррель.

Цены на нефть обрушились в марте 2020 г. на фоне кризиса потребления из-за пандемии коронавируса. Дополнительным ударом по нефтяникам стал случившийся в марте разрыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и ценовая война, развязанная Саудовской Аравией. За один день — 9 марта — нефтяные котировки снизились более чем на 30% — до $31 за баррель Brent.

В ноябре прошлого года стоимость нефти стала расти. Этому способствовали в том числе положительные новости о разработке вакцин от коронавируса и открытии границ между странами. 27 апреля заместитель председателя правительства России Александр Новак спрогнозировал, что цена на нефть будет держаться на уровне $62-66 за баррель до конца текущего года. Новак также рассказал, что ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи на фоне увеличения спроса на сырье. При этом конкретные шаги страны-экспортеры обсудят на заседании 1 июня.

Ранее по теме: Новак ожидает цены на нефть в пределах $62-66 за баррель до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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