Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые с апреля
Цена на нефть марки Brent упала ниже $66 за баррель впервые с 22 апреля, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
К 17:45 мск стоимость сырья составила $65,62 после $68,44 на открытии торгов. Таким образом, стоимость Brent в течение дня сократилась на 4,5%. Нефть WTI упала в цене на 4,8% — до $62,3 за баррель.
Примечательно, что вчера нефть дорожала на торгах. Так, днем 18 мая стоимость Brent впервые с 15 марта превысила $70 за баррель, а WTI достигала $67 за баррель.
Цены на нефть обрушились в марте 2020 г. на фоне кризиса потребления из-за пандемии коронавируса. Дополнительным ударом по нефтяникам стал случившийся в марте разрыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и ценовая война, развязанная Саудовской Аравией. За один день — 9 марта — нефтяные котировки снизились более чем на 30% — до $31 за баррель Brent.
В ноябре прошлого года стоимость нефти стала расти. Этому способствовали в том числе положительные новости о разработке вакцин от коронавируса и открытии границ между странами. 27 апреля заместитель председателя правительства России Александр Новак спрогнозировал, что цена на нефть будет держаться на уровне $62-66 за баррель до конца текущего года. Новак также рассказал, что ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи на фоне увеличения спроса на сырье. При этом конкретные шаги страны-экспортеры обсудят на заседании 1 июня.