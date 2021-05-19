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S7 заявила о потере 300 млн рублей из-за приостановки полетов в Турцию

Ведомости

Авиакомпания S7 потеряла более 300 млн руб. из-за приостановки авиасообщения с Турцией, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров компании Татьяну Филеву.

«Больше 300 млн [рублей]», — ответила Филева на соответствующий вопрос.

18 мая компания заявила, что отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу в стране. В S7 добавили, что возобновят продажи авиабилетов, когда эпидемиологическая ситуация в Турции нормализуется и возобновится авиасообщение.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

«Аэрофлот» ранее закрыл продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом по коронавирусу двух рейсов в неделю. Возможные корректировки этого решения в авиакомпании поставили в зависимость от решений оперштаба.

Ранее по теме: S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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