S7 заявила о потере 300 млн рублей из-за приостановки полетов в Турцию

18 мая компания заявила, что отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу в стране. В S7 добавили, что возобновят продажи авиабилетов, когда эпидемиологическая ситуация в Турции нормализуется и возобновится авиасообщение.