S7 заявила о потере 300 млн рублей из-за приостановки полетов в Турцию
Авиакомпания S7 потеряла более 300 млн руб. из-за приостановки авиасообщения с Турцией, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров компании Татьяну Филеву.
«Больше 300 млн [рублей]», — ответила Филева на соответствующий вопрос.
18 мая компания заявила, что отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу в стране. В S7 добавили, что возобновят продажи авиабилетов, когда эпидемиологическая ситуация в Турции нормализуется и возобновится авиасообщение.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.
«Аэрофлот» ранее закрыл продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом по коронавирусу двух рейсов в неделю. Возможные корректировки этого решения в авиакомпании поставили в зависимость от решений оперштаба.