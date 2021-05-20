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«Почта России» готовит эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Ведомости

«Почта России» вместе с правительством разрабатывает проект онлайн-продажи российского вина и возможность использования своей инфраструктуры для таких целей. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель почтового оператора.

«Почта России» входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Пока что речь идет лишь о ранней стадии дизайна такого решения. Дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина», — сообщили в пресс-службе, отметив, что «речь идет исключительно о российском вине».

Представитель компании отметил, что в странах Евросоюза уже сложилась практика доставки местных вин по почте, в частности, во Франции, Австрии и Германии, так как «почта способна решать одну из главных задач – идентификации» авторизованных клиентов с помощью простой электронной подписи. Это, в свою очередь, «позволяет точно знать возраст клиента уже на стадии заказа».

«Формат «click&collect», когда клиент получает заказ в отделении, позволяет повторно его идентифицировать. А интеграция наших IT-системс ЕГАИС позволяет вести учет продаж», — пояснили в отечественном почтовом возможный механизм функционирования такого сервиса в России.

Ранее сегодня о подготовке «Почтой России» эксперимента с онлайн-заказами российского вина через свою структуру и онлайн-ресурсы сообщил РБК со ссылкой на источники и документы. Собеседники издания уточнили, что правительству и почтовому оператору это поручил подготовить президент Владимир Путин. Эксперимент, по данным издания, может начаться в Москве и Мордовии уже этим летом. В документах, на которые ссылается публикация, «алкогольный» оборот почтового оператора в случае легализации такой практики оценен в 100 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных