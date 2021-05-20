«Почта России» готовит эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Ранее сегодня о подготовке «Почтой России» эксперимента с онлайн-заказами российского вина через свою структуру и онлайн-ресурсы сообщил РБК со ссылкой на источники и документы. Собеседники издания уточнили, что правительству и почтовому оператору это поручил подготовить президент Владимир Путин. Эксперимент, по данным издания, может начаться в Москве и Мордовии уже этим летом. В документах, на которые ссылается публикация, «алкогольный» оборот почтового оператора в случае легализации такой практики оценен в 100 млрд руб.