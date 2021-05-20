«Почта России» готовит эксперимент по онлайн-продаже российского вина
«Почта России» вместе с правительством разрабатывает проект онлайн-продажи российского вина и возможность использования своей инфраструктуры для таких целей. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель почтового оператора.
«Почта России» входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Пока что речь идет лишь о ранней стадии дизайна такого решения. Дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина», — сообщили в пресс-службе, отметив, что «речь идет исключительно о российском вине».
Представитель компании отметил, что в странах Евросоюза уже сложилась практика доставки местных вин по почте, в частности, во Франции, Австрии и Германии, так как «почта способна решать одну из главных задач – идентификации» авторизованных клиентов с помощью простой электронной подписи. Это, в свою очередь, «позволяет точно знать возраст клиента уже на стадии заказа».
«Формат «click&collect», когда клиент получает заказ в отделении, позволяет повторно его идентифицировать. А интеграция наших IT-системс ЕГАИС позволяет вести учет продаж», — пояснили в отечественном почтовом возможный механизм функционирования такого сервиса в России.
Ранее сегодня о подготовке «Почтой России» эксперимента с онлайн-заказами российского вина через свою структуру и онлайн-ресурсы сообщил РБК со ссылкой на источники и документы. Собеседники издания уточнили, что правительству и почтовому оператору это поручил подготовить президент Владимир Путин. Эксперимент, по данным издания, может начаться в Москве и Мордовии уже этим летом. В документах, на которые ссылается публикация, «алкогольный» оборот почтового оператора в случае легализации такой практики оценен в 100 млрд руб.