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«Мечел» в I квартале 2021 года получил прибыль против убытка годом ранее

Ведомости

Горнодобывающая и металлургическая группа «Мечел» в первом квартале 2021 г. получила прибыль по МСФО в размере 8,437 млрд руб. против убытка в 37,072 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете.

Выручка за период выросла на 13%, до 76,048 млрд руб. Показатель EBITDA за первый квартал 2021 г. составил 18,242 млрд руб., показав рост на 39% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года. Его рентабельность выросла до 24% с 20% годом ранее.

Чистый долг «Мечела» на 31 марта 2021 г. сократился на 7,5 млрд руб. в сравнении с аналогичным показателем на конец 2020 г. и составил 318,1 млрд руб. Это изменение обусловлено в основном чистым погашением задолженности на 5,1 млрд рублей, преимущественно в связи с постепенным гашением реструктурированных в 2020 г. кредитов Газпромбанка и ВТБ, погашением облигаций и овердрафтов, говорится в сообщении.

Как поясняет компания, рост показателей стал следствием увеличения цен практически на всю продукцию группы, как в добывающем, так и в металлургическом дивизионе.

При этом «Мечел» в январе-марте 2021 г. снизил добычу угля на 38%, до 2,642 млн т, производство стали — на 3%, до 849 тыс. т. Выпуск чугуна за период снизилось на 11% и составило 771 тыс. т. Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) упала на 38%, до 876 тыс. т.

«Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Компания поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных