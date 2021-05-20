«Мечел» в I квартале 2021 года получил прибыль против убытка годом ранее

Чистый долг «Мечела» на 31 марта 2021 г. сократился на 7,5 млрд руб. в сравнении с аналогичным показателем на конец 2020 г. и составил 318,1 млрд руб. Это изменение обусловлено в основном чистым погашением задолженности на 5,1 млрд рублей, преимущественно в связи с постепенным гашением реструктурированных в 2020 г. кредитов Газпромбанка и ВТБ, погашением облигаций и овердрафтов, говорится в сообщении.