Холдинг «Сафмар» перевел почти всю долю в «Русснефти» на зарубежную «дочку»

Как писали «Ведомости», в конце апреля «Сафмар» увеличил свою долю в «Русснефти» с 7,8% до 11,1%. В пресс-службе «Сафмар финансовые инвестиции» тогда стоимость сделки не раскрыли, но уточнили, что рост доли произошел за счет приобретения акций «Русснефти» на бирже в режиме переговорных сделок.