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Холдинг «Сафмар» перевел почти всю долю в «Русснефти» на зарубежную «дочку»

Ведомости

«Сафмар финансовые инвестиции» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) перевел почти всю свою долю в нефтяной компании «Русснефть» на дочернюю структуру, говорится в материалах холдинга.

Теперь 9,6% «Русснефти» находятся на балансе Weridge Investments Limited, которая является оператором обратного выкупа акций холдинга. Компания, зарегистрированная на Кипре, также является стопроцентной «дочкой» «Сафмара». При этом 1,5% нефтяной компании остались на балансе группы. Сделка прошла 18 мая.

«Такая конфигурация владения активом в настоящий момент отвечает интересам холдинга», — пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Сафмара», уточнив, что акции «Русснефти» остались в периметре холдинга.

Как писали «Ведомости», в конце апреля «Сафмар» увеличил свою долю в «Русснефти» с 7,8% до 11,1%. В пресс-службе «Сафмар финансовые инвестиции» тогда стоимость сделки не раскрыли, но уточнили, что рост доли произошел за счет приобретения акций «Русснефти» на бирже в режиме переговорных сделок.

Согласно данным Мосбиржи, с акциями нефтяной компании были заключены три такие сделки, в результате которых 3,3% акций «Русснефти» были проданы за 1,65 млрд руб.

В начале апреля также в результате нескольких биржевых сделок холдинг приобрел 7,8% акций нефтяной компании. Ранее он не владел акциями «Русснефти».

После продажи НПФ «Сафмар» холдинг получил ликвидность, которую счел целесообразным частично инвестировать в другие активы для диверсификации своего портфеля, первым таким активом стал пакет акций «Русснефти», пояснял «Ведомостям» представитель «Сафмар финансовые инвестиции». По его словам, прошедшие сделки не связаны с продажей НПФ «Сафмар» напрямую.

В начале апреля инвестиционная компания «Ленинградское адажио», структура группы компаний «Регион» Сергея Сударикова, стала владельцем 100% акций негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». Сделка оценивалась в 20-24 млрд руб.

На конец марта НПФ «Сафмар» владел 9,2% в «Русснефти» и 8,6% в «Сафмар финансовые инвестиции».

«Сафмар финансовые инвестиции» входит в группу «Сафмар». АО «Даглис» Саида Гуцериева владеет 13,6% «Сафмар финансовые инвестиции», еще одна его компания Lanbury Trading Limited — 16,7%. Владельцами холдинга также являются оператор обратного выкупа Weridge Investments Limited (48,49%) и страховая компания «ВСК» (1,7%). НПФ «Сафмар» принадлежит 8,6% холдинга. Коэффициент free float «Сафмар финансовые инвестиции» составляет 11%.

Крупнейшим акционером «Русснефти» является Михаил Гуцериев, у которого в прямом и косвенном владении находится около 28% уставного капитала компании. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных