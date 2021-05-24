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Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа

Ведомости

Совладелец En+ Олег Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Эпоха нефти и газа скоро закончится, и отрасли предстоит заново изобрести себя», — написал Дерипаска.

Таким образом бизнесмен прокомментировал план Международного энергетического агентства (МЭА) по достижению к 2050 г. углеродной нейтральности в мировых масштабах. Чтобы достичь этой цели, а также удержать рост среднегодовой температуры на планете за тот же период в рамках 1,5 градуса Цельсия, МЭА предложило сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива. В агентстве считают, что мировые компании энергетического сектора должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, а также от открытия новых угольных шахт и расширения существующих.

«Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче», — добавил Дерипаска.

Бизнесмен также обратил внимание на прогнозы МЭА, согласно которым к 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, а на нефть — на 75%.

«Отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых. В развитых странах стоимость затрат семьи на энергетику снизится с $2800 до $2300. В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры», — отметил совладелец En+.

МЭА, как считает Дерипаска, дает повод всем странам задуматься о том, не настал ли момент для изменения глобальной экономики: «сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что, напротив, — это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике».

Как отметил бизнесмен, теперь необходимо создать реальные механизмы, «которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы».

Ранее по теме: ЦБ ответил на критику Дерипаски

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных