Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа
Совладелец En+ Олег Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Эпоха нефти и газа скоро закончится, и отрасли предстоит заново изобрести себя», — написал Дерипаска.
Таким образом бизнесмен прокомментировал план Международного энергетического агентства (МЭА) по достижению к 2050 г. углеродной нейтральности в мировых масштабах. Чтобы достичь этой цели, а также удержать рост среднегодовой температуры на планете за тот же период в рамках 1,5 градуса Цельсия, МЭА предложило сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива. В агентстве считают, что мировые компании энергетического сектора должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, а также от открытия новых угольных шахт и расширения существующих.
«Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче», — добавил Дерипаска.
Бизнесмен также обратил внимание на прогнозы МЭА, согласно которым к 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, а на нефть — на 75%.
«Отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых. В развитых странах стоимость затрат семьи на энергетику снизится с $2800 до $2300. В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры», — отметил совладелец En+.
МЭА, как считает Дерипаска, дает повод всем странам задуматься о том, не настал ли момент для изменения глобальной экономики: «сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что, напротив, — это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике».
Как отметил бизнесмен, теперь необходимо создать реальные механизмы, «которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы».